De Motorola Edge Plus is officieel niet in Nederland uitgebracht, maar bij de Nederlandse webwinkel Belsimpel kun je de smartphone vanaf nu toch in huis halen. Het toestel heeft high-end specificaties en een forse prijs van 1199 euro.

Motorola Edge Plus toch in Nederland

De Motorola Edge Plus werd gelijktijdig met de normale Motorola Edge aangekondigd, maar alleen laatstgenoemde verscheen in de Nederlandse winkels. Vanaf vandaag biedt webwinkel Belsimpel ook de duurdere (en krachtigere) Edge Plus aan. De smartphone kost maar liefst 1199 euro, komt in de kleur grijs en is zowel los als in combinatie met een abonnement te koop.

→ Bekijk de Motorola Edge Plus bij Belsimpel

Belsimpel heeft de Motorola Edge Plus op voorraad, dus als je hem vandaag bestelt, heb je het toestel morgen in huis. Belangrijk om te weten is dat de smartphone in Nederland geen 5G-ondersteuning biedt, omdat de geschikte 5G-banden niet worden ondersteund. De reguliere Motorola Edge doet dit wel, hoewel je in Nederland nog weinig aan 5G hebt. Het nieuwe mobiele netwerk is nog niet overal beschikbaar en de huidige snelheidsverbeteringen zijn klein.

De Motorola Edge Plus heeft vrijwel hetzelfde design als de goedkopere Edge, maar snellere hardware en betere camera’s. Onder de motorkap zit een Snapdragon 865-chip, 12GB RAM, 256GB (niet uitbreidbare) opslagruimte en 5000 mAh-accu die (omgekeerd) draadloos opladen ondersteunt.

In de Edge Plus is plaats voor een simkaart, dus bereikbaar zijn op twee telefoonnummers is niet mogelijk. De primaire 108 megapixel-camera wordt bijgestaan door een 8 megapixel-telelens voor 3x optische zoom, 16 megapixel-groothoeklens en Time of Flight-sensor.

Motorola Edge

De reguliere Motorola Edge is sinds eind mei in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 599 euro. De telefoons is al in prijs gezakt, waardoor je ‘m voor 510 euro in huis kan halen. Het toestel valt op door het strakke design, de uitstekende accuduur en goede prestaties. In de Motorola Edge review lees je alles over de smartphone. Check hieronder de conclusie van de recensie.

Waar we de budgettoestellen van Motorola vaak zonder problemen kunnen aanraden, ligt dit bij de Edge ietsjes anders. De Motorola Edge is een smartphone die grotendeels weet te overtuigen en ook veel waar voor zijn geld biedt. Hij heeft een prachtig design, goed scherm, lekker snelle hardware en lange accuduur. Ook de software van Motorola is erg fijn in gebruik, waarbij het leuk is dat je nu iets meer opties hebt dan voorheen.

Wel hadden we graag gezien dat de camera’s in alle situaties goede foto’s zouden maken, en maken we ons een beetje zorgen over de schermproblemen die we zijn tegengekomen. Daarnaast is het updatebeleid nogal matig, zeker voor een toestel dat 599 euro kost. Kun je daarmee leven, dan haal je met de Motorola Edge een goede, maar geen perfecte smartphone in huis.

Lees meer over Motorola: