Motorola heeft de Edge en Edge Plus gepresenteerd, twee vlotte smartphones met een gebogen ‘watervalscherm’. In dit artikel lees je alles over de specs, features, prijzen en release.

Motorola Edge Plus officieel aangekondigd

Motorola focust zich vooral op budgetsmartphones zoals de Moto G8 Power en Moto G8 Plus, maar komt nu – voor het eerst in jaren – met veel duurdere telefoons. Het absolute toptoestel is de Motorola Edge Plus, die beschikt over een groot 6,7 inch-oled-scherm (2340 bij 1080 pixels) met gebogen randen. Het display loopt aan beide zijkanten via een kromming vloeiend door in de achterkant. De zijkanten zijn volgens Motorola 90 graden gebogen.

Het scherm heeft daarnaast een hogere ververssnelheid van 90Hz, wat betekent dat beelden soepeler en sneller ogen. Dit kennen we van veel andere high-end Android-smartphones, zoals de OnePlus 8 en Google Pixel 4. Het display heeft verder een klein gaatje voor de 25 megapixel-selfiecamera en vult de hele voorkant.

Het gebogen scherm van de Edge Plus heeft een aantal extra functies. Zo kun je op de zijkanten tikken om app-snelkoppelingen te openen en kun je virtuele knopjes gebruiken in games. Het is ook mogelijk om de schermranden ‘uit te schakelen’, zodat je ze niet per ongeluk aanraakt. De randen lichten ook op bij notificaties of als je de telefoon oplaadt.

Onder de motorkap van de Edge Plus zit de snelste mobiele hardware van dit moment. Het toestel beschikt over de Snapdragon 865-chip met 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De Edge Plus heeft een grote 5000 mAh-accu, die snelladen (met 18 Watt), draadloos opladen (15 Watt) en omgekeerd draadloos laden (5 Watt) ondersteunt. Dat laatste betekent dat je andere apparaten, zoals je draadloze oordopjes, oplaadt door ze op de achterkant van de smartphone te leggen.

Op de achterkant zit een vierdubbele camera, met een primaire lens van maar liefst 108 megapixel, 16 megapixel-groothoeklens, 8 megapixel-telelens en Time of Flight-sensor. De telelens gebruik je voor ingezoomde foto’s, de groothoeklens maakt extra wijde foto’s. Met de groothoeklens is het ook mogelijk om macrofoto’s te maken: close-ups van bijvoorbeeld planten of insecten. Tot slot zijn ook een koptelefoonaansluiting en 5G-ondersteuning aanwezig.

Release en prijs

De Motorola Edge Plus draait op Android 10, maar krijgt helaas maar één grote Android-update naar Android 11. Dit valt nogal tegen, want vrijwel alle fabrikanten geven hun high-end smartphones vaker en langer updates. De Motorola Edge-telefoons beschikken over de nieuwe MyUX-schil, die stock-Android intact laat maar wel enkele functies toevoegt.

De Motorola Edge Plus verschijnt helaas niet in Nederland. De normale Motorola Edge (zie hieronder) komt daarentegen wel naar ons land.

Motorola Edge is goedkoper

Ook komt fabrikant Lenovo met de ‘normale’ Motorola Edge, een goedkoper toestel dat in het middensegment valt. Dit zie je aan de minder krachtige Snapdragon 765G-chip en hoeveelheid werk- en opslaggeheugen (6GB en 128GB). Wel heeft de Edge hetzelfde gekromde 6,67 inch-watervalscherm met 90Hz-ondersteuning. Ook heeft hij – net als zijn duurdere broer – ondersteuning voor 5G.

Op de achterkant zitten vier camera’s: een primaire camera van 64 megapixel, 8 megapixel-telelens voor 2x optische zoom, 16 megapixel-groothoeklens en Time of Flight-sensor. De selfiecamera zit ook hier in een gaatje in het scherm en maakt foto’s in 25 megapixel. Het toestel heeft ook een nachtmodus voor betere foto’s in het donker.

De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en de 4500 mAh-accu ondersteunt snelladen. Draadloos opladen ontbreekt helaas, maar wel zijn stereospeakers aanwezig voor goed geluid.

De Motorola Edge is medio juni in Nederland verkrijgbaar voor 599,99 euro. Het toestel verschijnt in één kleur: zwart.

Het laatste nieuws over Motorola