Er is een tweet verschenen met vermeende specificaties van de Motorola Edge Plus. Dit toestel lijkt het eerste high-end toestel te worden van Motorola in lange tijd. Of de smartphone ook in Europa verschijnt is nog de vraag, maar dat lijkt wel waarschijnlijk.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Edge Plus specificaties

Via een tweet van Mishaal Rahman, editor bij XDA-Developers, zijn er specificaties verschenen van de Motorola Edge Plus. In januari liet dit toestel zich ook al zien via benchmarksite Geekbench. Wel zijn de nu genoemde specificaties iets anders dan toen. Volgens het nieuwe bericht is de Snapdragon 865-chip de krachtbron van het toestel. Die processor is de snelste van fabrikant Qualcomm voor 2020 en is ook in verschillende andere high-end toestellen te vinden.

Er is volgens de geruchten 12GB werkgeheugen aan boord en een scherm van 6,67 inch. Dat display krijgt een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en een ververssnelheid van 90Hz. Die hoge frequentie zorgt ervoor dat het scherm per seconde 90 maal ververst. Tijdens het scrollen in apps of op websites en bij sommige games maakt dat de ervaring nog vloeiender. De nieuwe Galaxy S20 van Samsung heeft een nog hogere ververssnelheid van 120Hz.

Of het gaat om een amoled- of lcd-paneel wordt niet genoemd in het bericht. Wel gaat het om een afgerond scherm, waarschijnlijk aan beide zijkanten. Tot slot krijgt de accu een capaciteit van iets meer dan 5000 mAh, maar helemaal precies weet Mishaal dit niet. In de tweet lezen we ook de naam van de Amerikaanse provider Verizon. Daardoor zou het kunnen dat het toestel in Amerika exclusief via deze provider te koop zal zijn.

Europese release waarschijnlijk

Dit toestel zou volgens geruchten waarschijnlijk gepresenteerd gaan worden op het Mobile World Congress, maar dat event werd geannuleerd vanwege angst voor het coronavirus. Als dat verhaal klopt verwachten we ook dat het nieuwe high-end toestel in Europa wordt uitgebracht.

Het laatste high-end toestel wat Motorola heeft uitgebracht is de Moto Z3 in augustus 2018, maar in Europa is dat toestel niet verschenen. Die smartphone maakte ook gebruik van Moto Mods. Dat zijn modulaire accessoires die op de achterkant van bepaalde Motorola-telefoons geklikt kunnen worden voor nog meer functionaliteit. Daarbij kun je denken aan een extra batterij, camera of bijvoorbeeld een 5G-module.

Lees het laatste nieuws over Motorola