Volgens geruchten werkt Motorola aan een nieuw high-end toestel. Het zou gaan om een smartphone met onder andere een krachtige processor en een scherm met een hoge ververssnelheid.

Motorola Edge S: “Processor in de 800-serie”

Afgelopen week bracht de fabrikant een teaser uit voor de Motorola Edge S, waarin werd genoemd dat er een ‘Snapdragon 8xx-chip’ in zou zitten. Of het zou gaan om de nieuwe Snapdragon 888 of juist een iets oudere chip, was echter de vraag.

De Chinese smartphonelekker Digital Chat Station heeft nu laten weten dat het gaat om een processor die nog niet is geïntroduceerd. Eerder liet hij al weten dat Qualcomm, fabrikant van smartphonechips, werkt aan een ‘lite-versie’ van de Snapdragon 888. Verdere details over de naam, architectuur van die chip of de naam noemt hij echter nog niet.

Scherm dat maximaal 105 keer per seconde ververst

Eerder werd ook al genoemd dat de ververssnelheid van het toestel 105Hz is. Dat betekent dat het scherm op die stand maximaal 105 keer per seconde ververst. Hoe hoger dat getal, hoe vloeiender het toestel aanvoelt tijdens het scrollen door websites, social media of het spelen van geoptimaliseerde games.

Een standaardscherm van een smartphone ververst 60 keer per seconde. Inmiddels brengen fabrikanten veel vaker toestellen uit met een hogere ververssnelheid. Zo zijn toestellen met een 90Hz-, 120Hz- of zelfs 144Hz-display steeds breder verkrijgbaar.

Andere Motorola Edge-toestellen

Met de aankomende Edge S brengt de fabrikant weer een nieuw toestel uit in de Edge-serie. Zo kennen we de normale Motorola Edge en Edge Plus al. Over de normale versie lees je alles in onze Motorola Edge review of bekijk onderstaande videoreview.

De Motorola Edge Plus is officieel niet in Nederland uitgebracht, maar via grijze import wel verkrijgbaar. Wanneer we de Edge S gaan zien en in welke landen Motorola het toestel exact uit zal brengen, is nog de vraag.

