Lenovo brengt binnenkort een opvallende middenklasser uit. De Motorola Edge valt vooral op dankzij het scherm, dat over de behuizing ‘heen valt’.



‘Motorola Edge krijgt bijzonder scherm’

Dat blijkt uit foto’s die XDA Developers online heeft gezet. De website kreeg deze toegespeeld door iemand die betrokken is bij het productieproces van het toestel. XDA is zodoende op de hoogte van vrijwel alle details. Vooral het zogeheten watervalscherm (6,67 inch) trekt de aandacht. Het display loopt aan beide zijkanten via een kromming vloeiend door in de achterkant.

Deze achterzijde biedt plaats aan drie verticaal geplaatste camera’s. De 64 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een 16 megapixel-groothoeklens en een 8 megapixel-telefotolens. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat je kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Naast de drievoudige camera vindt je een dubbele flitser en autofocus-laser op de achterkant.



De vingerafdrukscanner wordt onder het scherm van de Motorola Edge verwerkt. Volgens XDA kunnen gebruikers straks zelf kiezen of het display een ververssnelheid van 60 of 90Hz heeft. Laatstgenoemde levert betere beelden op, maar verbruikt wel meer stroom. Motorola zou tevens een ‘automodus’ toevoegen, die op basis van jouw voorkeuren zelfstandig een ververssnelheid kiest.

Middenklasser met hoogwaardig uiterlijk

In tegenstelling tot de Motorola Edge Plus, die afgelopen februari voor het eerst opdook, wordt de ‘gewone’ Motorola Edge geen vlaggenschip, maar een middenklasser. Dat blijkt uit de specificaties van het toestel. Volgens de bron krijgt de smartphone een Snapdragon 765-chip, 6GB RAM en 128GB opslag. Wel is er een micro-sd-kaartslot aanwezig. Bovendien heeft de behuizing een hoofdtelefooningang en draait hij bij uitkomst op Android 10.

Tot slot speculeert XDA Developers dat de Motorola Edge binnenkort aangekondigd wordt. Volgens de website wilde Lenovo, de eigenaar van het smartphonemerk, het toestel eerst op MWC 2020 aankondigen. Deze telecombeurs ging echter niet door vanwege het coronavirus. Een adviesprijs ligt nog in het midden.

