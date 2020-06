‘Motorola Edge-schermproblemen op te lossen met software-update’

De schermproblemen waar een deel van de Motorola Edge-smartphones mee kampt, zijn volgens Motorola op te lossen met een software-update. Dat antwoordt de fabrikant op vragen van Android Planet nadat gebruikers klagen over uiteenlopende problemen met het display.

Motorola Edge schermproblemen

De nieuwe Motorola Edge heeft een fraai ‘waterval-scherm’ met doorlopende randen, maar dit bijzondere display valt ook om een andere reden op. Een deel van de Edge-toestellen kampt namelijk met één of meerdere schermproblemen. Media en vroege kopers klagen op sociale media, in reviews en op het Lenovo-forum over schermen met een groene waas, donkere vlekken en flinke schaduwen over de randen.

In onze Motorola Edge review schrijft Wouter dat zijn testexemplaar ook problemen vertoont. “Tijdens mijn testperiode verschenen bijvoorbeeld klein paarse vlekjes aan de zijkanten van het display, vooral wanneer ik de telefoon langere tijd gebruikte. De vlekjes verdwenen wanneer ik het toestel eventjes weglegde, maar kwamen vervolgens ook weer terug.” Een tweede testmodel van Rens heeft geen last van vlekjes, maar toont een groene schaduw over de doorlopende schermranden.

‘Update verhelpt de klachten’

Motorola laat desgevraagd weten dat dit specifieke probleem ‘waarschijnlijk’ te wijten is aan de software op de Edge. “Op alle toestellen die in de verkoop liggen is dit verholpen met een nieuwe softwareversie. Zij zullen hier dus geen last van hebben.” Volgens Motorola moet softwareversie QPD30.70.-48 en nieuwer de schermproblemen oplossen.

Deze softwareversie is op moment van publicatie nog niet beschikbaar voor onze twee testtoestellen. Android Planet kan dus niet bevestigen of Motorola’s claim klopt.

Retourneren in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten verkoopt Motorola ook de Motorola Edge Plus. Een deel van die toestellen kampt met vergelijkbare schermproblemen. Het is onduidelijk of die ook op te lossen zijn met een software-update. Beheerders van het Amerikaanse Motorola-forum raden sommige gedupeerde Edge Plus-gebruikers aan hun toestel te retourneren, omdat de klachten ‘te moeilijk zijn om op te lossen’.

Heb jij een Motorola Edge en zo ja, kampt jouw toestel met één of meerdere schermdefecten? En welke software draait je toestel? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

