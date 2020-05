Motorola Nederland heeft Android Planet laten weten dat hun aankomende Edge-toestel voor nu wordt voorzien van één Android-update. De Edge Plus-variant die in Amerika wordt verkocht zou er ook maar een krijgen, maar daar is de fabrikant inmiddels wel van teruggekomen.

Motorola Edge updatebeleid

Eind april zijn de Motorola Edge en de Motorola Edge Plus gepresenteerd, waarbij alleen eerstgenoemde in Nederland verschijnt. De Plus-variant is voorbehouden aan de Amerikaanse provider Verizon Wireless. Beide toestellen worden standaard uitgeleverd met Android 10. De Amerikaanse tak van de fabrikant maakte toen ook bekend dat de Edge Plus Android 11 zou krijgen, maar geen Android 12-update.

Dat leverde veel weerstand op en inmiddels is de fabrikant daar dan ook op teruggekomen. Zo krijgt dat toptoestel van Motorola nu wel gegarandeerd twee Android-updates. Hier komt alleen de Motorola Edge op de markt en Android Planet heeft de fabrikant dan ook gevraagd naar het updatebeleid van dit toestel.

Het antwoord op onze vraag is inmiddels binnen: “De Motorola Edge krijgt op dit moment niet twee Android-updates zoals de edge+ dat wel krijgt. Mocht dit in de toekomst veranderen dan laten we dit weten”, zo stelt Motorola in een reactie. Dat is voor een toestel in deze prijsklasse – en eigenlijk elke prijsklasse – te noteren als groot nadeel, ook omdat Android 10 inmiddels alweer maanden verkrijgbaar is.

Motorola Edge specificaties

De Motorola Edge heeft een opvallend oled-scherm van 6,67 inch, waarvan beide zijkanten sterk zijn afgerond. Een klein gaatje voor de frontcamera is te vinden in het scherm, waarmee je 25 megapixel-selfies schiet. Het scherm bevat een ververssnelheid van 90Hz, waardoor alles er soepel uitziet.

Op de achterkant zijn vier camera’s geplaatst. De hoofdcamera schiet plaatjes van 64 megapixel. Ook is er een telelens aanwezig om twee keer optisch te kunnen zoomen zonder kwaliteitsverlies. Met de groothoeklens schiet je plaatjes met een wijdere hoek en met de vierde lens schiet je nog betere portetfoto’s.

Onder de motorkap ligt de Snapdragon 765G-chip, die ondersteuning biedt voor een 5G-verbinding. Er is 6GB werkgeheugen aan boord en 128GB interne opslag. Een vingerafdrukscanner is verwerkt in het scherm en ook bevat het toestel stereospeakers. Tot slot is er gekozen voor een accu van 4500 mAh met ondersteuning voor snelladen. Het toestel heeft een adviesprijs van 599 euro, is te vinden in onze Motorola Edge prijsvergelijker en wordt vanaf volgende week uitgeleverd op de Nederlandse markt.

