Motorola-evenement op 29 juli: high-end Moto Edge 20 Plus in de pijplijn?

Via de Facebookpagina van het merk heeft Motorola een evenement aangekondigd voor 29 juli aanstaande. In de korte teaser wordt veelal gesproken over ‘power’. Eerder kondigde het merk al aan te komen met een high-end smartphone, wordt dat misschien de Moto Edge 20 Plus?

Lees verder na de advertentie.

Motorola-evenement op 29 juli

Donderdag 29 juli houdt fabrikant Motorola een digitaal evenement, zo kondigde het merk aan via een korte video op hun Facebookpagina. In de 10 seconden durende teaser zien we niks van het aankomende toestel (of toestellen) zelf. Wel komt regelmatig het woord ‘power’ voorbij, misschien een verwijzing naar de kracht van de smartphone.

Waarschijnlijk gaat het om de Moto Edge 20 en Moto Edge 20 Plus, waar inmiddels ook allerlei afbeeldingen en specificaties van zijn verschenen. De normale Moto Edge 20 wordt waarschijnlijk aangedreven door de Snapdragon 778G-chip. Dat is de opvolger van de bekende Snapdagon 765G, die onder andere in de originele Motorola Edge te vinden is.





Vermeende Moto Edge 20 Plus

Het oled-scherm wordt 6,67 inch groot en krijgt een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Motorola levert het toestel met Android 11 en in varianten met 6GB of 8GB RAM. De interne opslag bedraagt 128GB of 256GB en op de achterkant zijn drie camera’s aanwezig. De primaire variant schiet plaatjes van maximaal 108 megapixel. Foto’s maken in een wijdere hoek doe je met de 16 megapixel-groothoeklens. Wil je wat zoomen, dan gebruik je de derde camera.

Ook high-end Moto Edge 20 Plus op komst?

Er gaan ook geruchten rond over de Moto Edge 20 Plus, een nieuwe high-end smartphone van het bedrijf. Via Linkedin liet het merk eerder al weten te komen met een toestel met de nieuwe Snapdragon 888 Plus-processor.

De Snapdragon 888 is te vinden in veel huidige high-end smartphones. De Plusvariant is iets hoger geklokt en daardoor iets krachtiger, ook op het gebied van de grafische prestaties. Of Motorola daadwerkelijk komt met de Edge 20 Plus met deze chip is uiteraard nog afwachten.

Eerdere geruchten noemden namelijk dat de Snapdragon 870 aan boord is. Die kennen we onder andere van de Poco F3. De Edge 20 Plus krijgt ook een betere zoomcamera en grotere accu. De schermen van beide toestellen verversen tot slot 120 keer per seconde, wat zorgt voor een soepele gebruikservaring.

Natuurlijk houd Android Planet je volledig op de hoogte van het komende evenement! Niks missen? Schrijf je dan in even in voor onze gratis nieuwsbrief of volg ons natuurlijk op Instagram of Facebook.

Lees het laatste Motorola-nieuws: