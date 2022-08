Motorola-event op 8 september: dit zijn de verwachtingen

Motorola gaat binnenkort nieuwe smartphones aangekondigd. De fabrikant organiseert op 8 september een evenement en dit zijn de verwachtingen.

Motorola-event op 8 september

Het lijkt erop dat Motorola binnenkort met nieuwe smartphones komt. Op het Twitter-account van de fabrikant is namelijk een korte video verschenen, waarin naar een evenement op 8 september wordt gehint. Door de gebruikte hashtags (#hellomoto en #findyouredge) kunnen we hoogstwaarschijnlijk nieuwe toestellen in de Edge-serie verwachten.

De Motorola Razr 2022

We vermoeden dat Motorola de Edge 30 Ultra en Edge 30 Fusion uit de doeken doet. Dit zijn Europese versies van de Moto X30 Pro en Moto S30 Pro, die onlangs in China zijn onthuld. Mogelijk kondigt het bedrijf ook de wereldwijde releasedatum van de Motorola Razr 2022 aan, de nieuwste opvouwbare telefoon van het bedrijf. Dit is echter nog onzeker.

Het is onduidelijk of het Motorola-evenement straks online te volgen is en hoe laat het precies van start gaat. Zodra hier meer over bekend is, werken we dit artikel bij met nieuwe informatie. Motorola bracht al de ‘normale’ Edge 30 en Edge 30 Pro uit in Nederland.

Motorola Edge 30 Ultra en Edge 30 Fusion

Omdat de Moto X30 Pro en S30 Pro al zijn onthuld, weten we grotendeels over welke specificaties de nieuwe Edge-telefoons beschikken. De Edge 30 Ultra is het meest geavanceerde toestel met de beste specificaties. Zo zou de telefoon een camera van maar liefst 200 megapixel hebben.

Daarnaast is waarschijnlijk een 50 megapixel-groothoeklens aanwezig, alsmede een 12 megapixel-telelens voor 2x optische zoom. Het amoled-scherm is waarschijnlijk 6,7 inch groot en heeft een ververssnelheid van 144Hz. Omdat pixels 144 keer per seconde worden vernieuwd, zien beelden er heel vloeiend uit.

Gelekte render van de Motorola Edge 30 Ultra

De Edge 30 Fusion heeft ook een amoled-scherm met 144Hz, maar het display is wel iets kleiner: 6,5 inch. Bovendien beschikt de telefoon mogelijk over minder goede camera’s. Het gaat hierbij om een 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor. Zowel de Edge 30 Ultra als Edge 30 Fusion draaien op Android 12, en dus niet het nieuwe Android 13.

Een belangrijk verschil tussen de telefoons is waarschijnlijk de oplaadsnelheid. Volgens gelekte informatie kan de Motorola Edge 30 Ultra met maximaal 125 Watt opladen, terwijl dit bij de Fusion met ‘maar’ 68 Watt gaat. Vermoedelijk heeft de Ultra de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, de snelste mobiele processor van dit moment.

Het is onduidelijk of en wanneer de Motorola Edge 30 Ultra en Edge 30 Fusion naar Nederland komen en wat de telefoons eventueel gaan kosten. Houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten. Of volg Android Planet op Facebook, Instagram en de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

