‘Motorola werkt aan concurrent voor Samsung Galaxy Z Fold 7’

Mike Peek
Mike Peek
11 december 2025, 12:58
2 min leestijd
‘Motorola werkt aan concurrent voor Samsung Galaxy Z Fold 7’

Motorola lijkt aan een nieuwe vouwbare smartphone te werken in de stijl van onder meer de Samsung Galaxy Z Fold 7. Tot nu toe verkoopt het bedrijf alleen klaptelefoons als de Razr 60 Ultra.

‘Motorola Fold op komst’

Krijgen de Google Pixel 10 Pro Fold en Samsung Galaxy Z Fold 7 concurrentie? Het heeft er alle schijn van. Tech-journalist Alex Maxham publiceerde op X een foto van een soort kerstpakket dat Motorola hem stuurde. Daar zit een uitnodiging bij voor Lenovo Tech World, een bijeenkomst in Las Vegas op 6 januari aanstaande.

De tekst laat weinig aan de verbeelding over. “Unfold new possibilities” lijkt een rechtstreekse verwijzing naar de introductie van een vouwbare smartphone die je openklapt tot een compacte tablet.

Motorola Fold
Motorola Fold
Motorola Fold

Alsof dat nog niet genoeg is, zit er ook een boekje in het pakket dat sterk lijkt op dit soort foldables. “Every Fold reveals a possibility” staat erop te lezen.

Hoe een eventuele ‘Motorola Fold’ eruit gaat zien, en wat de specificaties zijn, is nog niet duidelijk. Het bedrijf maakte tot nu toe alleen klaptelefoons als de Razr 60 Ultra. Dat is, net als de Samsung Galaxy Z Flip 7, een toestel dat je dichtklapt tot een klein pakketje. Daardoor past het gemakkelijk in je broekzak, maar heb je toch een normaal smartphone-scherm bij de hand.

Vermoedelijk een hoge prijs

Een Motorola Fold zou veel meer mogelijkheden bieden dan de bestaande Razrs. Zo kun je op het grote scherm aan de binnenkant goed multitasken, games spelen of films kijken. Als je hem dichtklapt, gebruik je het toestel als een reguliere smartphone.

Dit soort vouwbare telefoons zijn doorgaans niet goedkoop. Voor de Galaxy Z Fold 7 betaal je momenteel € 1.429,95 en voor de Pixel 10 Pro Fold leg je € 1.819,- neer. Als Motorola inderdaad zijn eigen Fold introduceert, verwachten we een adviesprijs tussen de 1500 en 2000 euro.

Via: Alex Maxham
Bron afbeelding: Alex Maxham
