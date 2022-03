‘Gelekte foto bevestigt 200 megapixel-camera van Motorola Frontier’

Motorola werkt aan een nieuw toptoestel. Deze zogenoemde Motorola Frontier krijgt een camera met een torenhoge resolutie van 200 megapixel.

Foto van Motorola Frontier toont enorme lens

We schreven al eerder over de Frontier, het volgende vlaggenschip van Motorola. De smartphone zou indrukwekkende specificaties krijgen, waaronder een 200 megapixel-hoofdcamera. Sammobile deelt nu een foto die dit lijkt te bevestigen. De afbeelding toont een telefoon met een gigantische lens – misschien wel de grootste lens die we ooit op een smartphone hebben gezien.

Aan de zijkant van de lens lezen we duidelijk de tekst ‘200MP HP1 OIS f/2.2’. Dit bevestigt de hoge resolutie, maar ook een aantal andere zaken. ‘OIS’ staat bijvoorbeeld voor Optical Image Stabilization – ofwel optische beeldstabilisatie in het Nederlands. Dat betekent dat de sensor de trillingen en bewegingen van je hand fysiek vermindert, door zelf mee te bewegen. Zo blijven je foto’s en video’s stabiel en scherp.

‘HP1’ staat voor Samsungs ISOCELL HP1-sensor, waar al eerder geruchten over rondgingen. De sensor schiet plaatjes in 50 of 12 megapixel, op basis van twee verschillende pixel binning-modi. Je maakt dus geen 200 megapixel-plaatjes met de camera van de Motorola Frontier. Pixel binning is een techniek die vier, zes of zelfs meer pixels samenvoegt. Hierdoor laten de pixels per samengevoegde pixel veel meer licht binnen. Dit zorgt voor meer details en heldere beelden, maar ook voor een lagere resolutie van de foto’s die je maakt.

Tot slot staat er nog ‘f/2.2’. Dat betekent dat de camera een diafragma heeft van f/2.2. Hoe lager dit getal is, hoe groter het diafragma en hoe meer licht er op de sensor valt. Hierdoor zijn foto’s bijvoorbeeld helderder bij weinig licht. Ook betekent een groter diafragma een kleinere scherptediepte, waardoor de camera mooie, wazige achtergronden vastlegt.

144Hz-scherm en Snapdragon 8 Gen 1-chip

De Motorola Frontier krijgt specificaties waar je u tegen zegt. Zo krijgt de smartphone een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 1-chip onder de motorkap en een 6,67 inch-oled-scherm met gebogen randen. Dit scherm heeft een ververssnelheid van 144Hz. Dat is iets vloeiender dan de 120Hz-schermen van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S22 Ultra of iPhone 13 Pro Max.

Verder kan de Motorola Frontier gekabeld snelladen met 125 Watt. Hierdoor laad je het toestel waarschijnlijk in slechts 20 minuten (of zelfs nog korter) volledig op. Draadloos laden kan het toestel ook; dit gaat met een snelheid van 50 Watt.

