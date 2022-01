‘Render van nieuw Motorola-toptoestel toont enorme cameralens’

Motorola werkt al een tijdje aan een nieuw toptoestel onder de codenaam ‘Frontier’. De eerste render van het toestel lekte onlangs uit. Opvallend is de immense camera aan de achterzijde.

Motorola ‘Frontier’ krijgt gebogen schermranden en flinke camera

Motorola werkt aan een nieuw vlaggenschip met torenhoge specificaties. Het Duitse WinFuture heeft inmiddels de eerste afbeelding van het toestel gedeeld. De smartphone, die Motorola onder de codenaam ‘Frontier’ ontwikkelt, heeft een aantal opvallende ontwerpkenmerken. We nemen ze in dit artikel even door.

Het nog onaangekondigde toestel krijgt gebogen schermranden. In 2017 kwam dit nog veel voor in Android-land, maar tegenwoordig zien we het nauwelijks. Veel reviewers en consumenten geven aan liever platte schermen te gebruiken. Platte schermen zijn immers minder kwetsbaar en de gebogen randen voegen functioneel weinig toe. Gebogen schermen blijven echter imposant en in een landschap vol platte schermen valt het ontwerp daardoor zeker op.

Op de achterkant van het toestel zien we een opvallende cameramodule. De Frontier heeft namelijk een enorme cameralens. Dit is geen verassing; de camera krijgt volgens eerdere geruchten een resolutie van 200 megapixel. De lens werkt op basis van de nieuwe Samsung S5KHP1-sensor, die erg lichtgevoelig is. Onder de grote lens zien we nog twee andere camera’s. Die gebruik je waarschijnlijk voor foto’s in een wijdere hoek en om in te zoomen.

Verder is het toestel vrij generiek. Zo heeft de smartphone een selfiecamera in een gat aan de bovenkant van het scherm. De schermranden zijn erg dun. Op de achterkant zien we nog het bekende Motorola-deukje voor het logo.

144Hz-scherm en Snapdragon 8 Gen 1 maken toestel erg rap

Volgens de geruchten krijgt de Motorola Frontier een gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-chip en 6,67 inch-oled-scherm met gebogen randen. Dit scherm heeft een ververssnelheid van maar liefst 144Hz. Dat is een stukje sneller dan schermen van de concurrentie, die een ververssnelheid van veelal 120Hz hebben.

Over de grootte van de accu is nog niets bekend. Wél kan het toestel volgens Technik News gekabeld snelladen met 125 Watt. Dat betekent waarschijnlijk dat het toestel slechts 15 tot 20 minuten aan de lader moet voor een volle accu. Draadloos laden kan het toestel ook. Dit gaat met een snelheid van 50 Watt.

