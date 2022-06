‘Motorola Moto G62 gelekt: dit is alles wat je moet weten’

Alle vermeende Motorola Moto G62-specificaties liggen op straat via een betrouwbare bron. Het toestel voor het middensegment krijgt een grote accu, 5G-ondersteuning en draait op Android 12.

Gerucht: alle Motorola G62 specificaties op een rij

Motorola sleutelt aan een nieuw toestel, de Moto G62 5G. Specificaties en officiële marketingafbeeldingen zijn nu verschenen via WinFuture. Onder de motorkap ligt de niet al te krachtige Snapdragon 480-processor, bekend van de Moto G50 en Nokia X20.

Die chip is goed genoeg voor social media-apps, simpele games en WhatsApp. Er is 4GB werkgeheugen aanwezig en ook 5G-ondersteuning ontbreekt niet. Hoewel je daar nu nog geen volledig gebruik van kun maken, ben je wel alvast klaar voor de toekomst. Het interne geheugen van 128GB is makkelijk uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Het scherm heeft een diagonaal van 6,5 inch met een full-hd-resolutie. Waarschijnlijk gaat het om een kleur- en contrastrijk oled-display. Verversen doet het maximaal 120 keer per seconde voor een erg soepele ervaring. De behuizing is opgetrokken uit plastic en het toestel komt op de markt in de kleuren blauw/groen en grijs.

Grote accu, camera van 50 megapixel en Android 12

Naast de frontcamera, geplaatst in een gaatje in het scherm, zijn er op de achterkant nog eens drie camera’s te vinden. De resolutie van de hoofdcamera bedraagt 50 megapixel. Foto’s in een wijdere hoek maken is ook mogelijk dankzij de 8 megapixel-groothoeklens. Waarvoor de derde camera precies dient, is onbekend. Het kan gaan om een dieptesensor voor portretfotografie of een camera voor close-ups.

Hoe snel het toestel opgeladen kan worden is nog de vraag. Wel weten we dat de accucapaciteit 5000 mAh bedraagt. Contactloos betalen kan dankzij de ingebouwde nfc-chip. Het toestel wordt standaard geleverd met Android 12. Over het specifieke updatebeleid voor de smartphone is tot slot nog niks bekend.

Prijs en release nog onbekend

Wat het toestel precies moet gaan kosten? De bron noemt een prijs van onder de 300 euro. Andere nieuwe toestellen in de Moto G-familie die al wel verkrijgbaar zijn, zijn onder andere de Moto G22 en Moto G52. Ook verscheen er afgelopen week nog meer info over de komende Moto G42.

