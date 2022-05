‘Motorola Moto G82 lekt volledig uit: dit is alles wat je moet weten’

Fabrikant Motorola werkt aan een nieuw toestel, waarvan nu de eerste informatie is verschenen. Dat toont dat de smartphone enkele interessante functies aan boord heeft. Bij Android Planet lees je alles over de Motorola G82 specificaties.

Gerucht: Motorola G82 specificaties gelekt

Motorola komt binnenkort met een nieuw toestel in de G-serie op de proppen. Via Evan Blass en de bekende bron 91Mobiles ligt nu heel veel informatie op straat over de komende Moto G82. Het apparaat wordt gepositioneerd aan de bovenkant van het middensegment.

Zo is er gekozen voor een scherm van 6,55 inch met een full hd+-resolutie. Het gaat om een amoled-paneel waardoor kleuren er vanaf spatten en zwart echt zwart is. De verversingssnelheid bedraagt maximaal 120 keer per seconde, waardoor alles er ook soepel uitziet en werkt. De frontcamera is verstopt in een klein gaatje in het scherm.

Er is 5G aanwezig dankzij de Snapdragon 695-chip. Die kennen we van onder andere de Motorola G71, Poco X4 Pro en Redmi Note 11 Pro 5G. Er komen varianten op de markt met 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen, terwijl het interne geheugen van 128GB in elke versie hetzelfde is.

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen kan met maximaal 33 Watt. De Moto G82 bevat een IP52-certificering en kan daardoor tegen wat stof en waterdruppels. Een koptelefoonaansluiting is aanwezig en een fysieke vingerafdrukscanner is geplaatst in de aan- / uitknop van het toestel.

Vier camera’s en Android 12

Selfies maak je van maximaal 16 megapixel en op de achterzijde zijn nog eens drie camera’s geplaatst. De primaire sensor heeft een resolutie van 50 megapixel. Foto’s maken in een wijdere hoek doe je makkelijk en snel dankzij de groothoeksensor van 8 megapixel. Tot slot is er nog een 2 megapixel-macrocamera aan boord voor de close-ups.

Het toestel wordt geleverd met Android 12, waaroverheen de lichte MyUX-schil ligt. Hoe het precies zit met het updatebeleid is vooralsnog onbekend. Motorola kennende rolt er slechts een Android-update uit voor het toestel in de toekomst, die naar Android 13.

Release in Nederland nog onbekend

Of we het toestel hier ook gaan zien en wanneer is nog onbekend. Motorola heeft de laatste maanden nog veel meer smartphones uitgebracht in verschillende prijsklassen. Zoek je een high-end toestel kijk dan eens naar de Motorola Edge 30 en Edge 30 Pro. Eerder werd onder andere de Moto G22 en Moto G52 onthuld en ook werkt het bedrijf nog aan de betaalbare Moto E32.

