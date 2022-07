Verrassend: ‘Motorola laat groothoeklens weg bij nieuwste smartphone’

Volgens een nieuw gerucht werkt Motorola aan een high-end smartphone met de focus op camera’s, maar zonder een groothoeklens. Dat is opvallend, want bijna iedere Android-telefoon heeft zo’n camera.

Als je tegenwoordig een Android-telefoon koopt, ben je er vrijwel zeker van dat ‘ie naast een hoofdcamera ook een groothoeklens heeft. Hiermee kun je als het ware ‘uitzoomen’ en veel meer op beeld zetten dan met de normale camera. Handig voor als je landschappen en grote steden wil fotograferen.

Zelfs de allergoedkoopste smartphones hebben tegenwoordig een groothoeklens, maar Motorola zou deze feature willen schrappen voor zijn nieuwste telefoon. Het bedrijf heeft namelijk een afbeelding gedeeld waarop de brandpuntsafstanden van de camera’s van de Moto X30 Pro te zien zijn.

Die maken duidelijk dat het toestel een reguliere hoofdcamera heeft, een telelens met beperkte optische zoom en nog eentje die verder inzoomt. Een groothoeklens lijkt dus te ontbreken en daarmee gooit Motorola het over een andere boeg dan bijna iedere andere smartphonemaker. Waarom het bedrijf de groothoeklens weglaat, is niet duidelijk.

De Moto X30 Pro zou ook opvallen door de enorm hoge resolutie van de hoofdcamera: 200 megapixel. Ter vergelijking: andere high-end toestellen als de Samsung Galaxy S22 en Google Pixel 6 (Pro) hebben een camera van ‘slechts’ 50 megapixel. De nieuwe Moto-telefoon wordt waarschijnlijk later deze maand onthuld.

