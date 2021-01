Motorola werkt aan een budgetsmartphone die 5G zou ondersteunen en beschikt over een vloeiend 90Hz-scherm. Andere specificaties zijn ook al gelekt.

Lees verder na de advertentie.

Motorola ‘Ibiza’ gelekt: dit zijn de specs

Het nieuws komt van de website TechnikNews, die schrijft dat de aankomende Motorola-smartphone de codenaam ‘Ibiza’ draagt. Het zou gaan om een budgettoestel met ondersteuning voor 5G, dankzij een nieuwe processor in de Snapdragon 400-reeks van Qualcomm. Die bestaat uit chips voor goedkopere Android-toestellen.

5G zien we doorgaans bij duurdere smartphones, al zijn de afgelopen maanden ook goedkopere Android-telefoons verschenen die met de opvolger van 4G overweg kunnen. Denk bijvoorbeeld aan Motorola’s eigen Moto G 5G en Moto G 5G Plus, de OnePlus Nord N10 5G en Samsung Galaxy A42 5G. Het is onduidelijk wat de Ibiza moet kosten en hoe het toestel echt gaat heten.

Ook opvallend is dat de onaangekondigde Motorola-smartphone over een 90Hz-scherm zou beschikken. Dit betekent dat het display 90 keer per seconde wordt ververst en daardoor soepelere beelden laat zien. Het is onduidelijk hoe groot het scherm is. Wel zou het een lcd-paneel, hd-resolutie en notch hebben.

Meer over de Motorola Ibiza

Volgens TechnikNews heeft de Motorola Ibiza verder een drievoudige camera achterop. Het zou gaan om een primaire camera van 48 megapixel, 5 megapixel-macrolens voor foto’s van heel dichtbij en 2 megapixel-dieptesensor. Laatstgenoemde helpt bij het maken van portretfoto’s met een scherptediepte-effect. Op de voorkant zou een 13 megapixel-selfiecamera zitten.

Tot slot beschikt de smartphone waarschijnlijk over 4GB werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en een forse 5000 mAh-accu. De smartphone draait vermoedelijk op het nieuwe Android 11 en dat is fijn, want huidige budgettoestellen van Motorola moeten deze update nog krijgen. Ben je benieuwd of jouw Motorola-toestel de update ontvangt? Check dan de Android 11-updateplannen van Motorola.

Blijf op de hoogte van het laatste Motorola-nieuws door de Android Planet-app te downloaden, of schrijf je in voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.