Motorola komt met MA2: een nieuwe Android Auto-dongle

Motorola heeft tijdens het Mobile World Congress 2026 een nieuwe Android Auto-dongle getoond. De Motorola MA2 brengt verschillende verbeteringen met zich mee.

Motorola MA2 officieel onthuld

Motorola komt binnenkort met een nieuwe Android Auto-dongle, zo ontdekte de website Android Authority tijdens het Mobile World Congress. Het apparaat heet de Motorola MA2 en die volgt logischerwijs de MA1 op. Met de dongle voeg je de draadloze versie van Android Auto toe aan een auto die alleen met de bedrade variant overweg kan.

De Motorola MA2 is op verschillende punten verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo heeft de dongle een nieuw, vierkanter ontwerp en is het ingebouwde kabeltje verdwenen. In plaats daarvan heeft de MA2 nu een usb-c-aansluiting met een afneembare kabel. Ook nieuw is het schuifknopje aan de zijkant.

De nieuwe Android Auto-dongle kan met twee smartphones tegelijk worden gekoppeld en – net als de AAWireless Two – simpel tussen telefoons schakelen. Hiervoor hoef je alleen op het knopje op de dongle zelf te drukken. Verder moet de installatie van de Motorola MA2 net zo makkelijk zijn als bij de voorganger.

Android Authority schrijft dat de Motorola MA2 een adviesprijs meekrijgt van rond de 40 dollar. Het apparaatje wordt in mei uitgebracht, maar het is onduidelijk in welke landen precies. We weten dus niet of de MA2 straks in Nederlandse winkels te vinden is.

Lijkt op de AAWireless Two

De nieuwe Motorola MA2 is vergelijkbaar met de AAWireless TWO, een Nederlandse Android Auto-dongle die al een tijdje verkrijgbaar is. Net als de MA2 is het een compact apparaatje dat met alle recente Android-telefoons werkt. Je hebt Android-versie 11 nodig om een verbinding tussen je auto en smartphone op te zetten.

De AAWireless Two is ook uitgerust met een knop, die je voor meerdere functies kan gebruiken. Zo kun je op het knopje drukken om de dongle in de koppelstand te zetten, of je gebruikt de knop om te wisselen van telefoon. Je kan ‘m ook indrukken om de AAWireless Two in de standby-modus te zetten.

