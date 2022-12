‘Gelekte afbeeldingen tonen goedkope Motorola Moto E13’

Gelekte afbeeldingen laten de Motorola Moto E13 zien. Deze betaalbare Android-telefoon moet begin volgend jaar verschijnen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de Motorola Moto E13-renders

De meeste aandacht gaat vaak naar de Moto G- en Edge-smartphones van Motorola, maar het bedrijf heeft ook nog de Moto E-lijn. Deze reeks bestaat uit de goedkoopste toestellen, die doorgaans 150 euro of minder kosten. Daar komt binnenkort eentje bij: de Moto E13. Van deze telefoon zijn nu renders gelekt.

De afbeeldingen, die website MySmartPrice publiceerde, laten het design en enkele features van de Motorola-smartphone zien. Zo krijgt de Moto E13 een enkele camera achterop en een led-flitser, die verwerkt zitten in een subtiel camera-eiland. Over deze camera is verder niets bekend.

Daarnaast zien we een usb-c-poort onderop en een groot scherm met een waterdruppel-notch. In de inkeping zit de frontcamera voor selfies en het voeren van videogesprekken. Opvallend is dat de randen rondom het display behoorlijk dik zijn, en dan met name de ‘kin’ onderaan. Dit zien we echter vaker bij goedkope Android-telefoons; fabrikante steken simpelweg minder moeite in het ontwerp.

Verwachte specificaties

Aan de rechterkant van de behuizing zie je de aan/uit-knop en knopjes om het volume te regelen. Een vingerafdrukscanner lijkt daarentegen te ontbreken, wat zou betekenen dat de Moto E13 alleen ontgrendelt via een patroon, pincode of wachtwoord.

De verwachting is dat de Motorola Moto E13 uit de doos op Android 13 draait. Dit is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Zoals we van Motorola gewend zijn, is de software simpel en ‘schoon’; het bedrijf past de standaard Android-versie nauwelijks aan.

Uit eerder gelekte informatie bleek dat de Moto E13 waarschijnlijk wordt aangedreven door een Unisoc T606-processor. De octacore-chip zien we in meer budgettoestellen zoals de Nokia G21 en Motorola’s eigen Moto E32. Hier zou slechts 2GB aan werkgeheugen bij zitten, maar de hoeveelheid opslagruimte is onbekend.

Op de hoogte blijven van al het Motorola-nieuws? Volg Android Planet via onze app en nieuwsbrief. Je vindt ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.

Lees meer over Motorola: