Motorola Moto E20 officieel: budgetsmartphone verschijnt in oktober

Motorola heeft de Moto E20 officieel gepresenteerd. De smartphone heeft eenvoudige specificaties, draait op Android Go-software en verschijnt in oktober voor slechts honderd euro. Dit moet je weten.

Motorola Moto E20 officieel

De Motorola Moto E20 komt ergens in oktober uit in het grijs en blauw, al is die tweede kleur alleen verkrijgbaar via de Motorola-webwinkel. Wie vóór 31 december een Moto E20 koopt, krijgt via deze Motorola-website een 64GB-micro-sd-kaartje cadeau. Met dat kaartje kun je het interne opslaggeheugen van de smartphone uitbreiden.

Specificaties Moto E20

Van een honderd euro kostende smartphone kun je geen bijzondere specificaties verwachten, wel een redelijke basis. Op papier voldoet de Moto E20 aan die verwachtingen. Hieronder vind je de belangrijkste specificaties van het toestel;

6,5 inch-scherm met HD-resolutie

Eenvoudige Unisoc-processor met 2GB werkgeheugen

32GB opslaggeheugen

4000 mAh-accu, opladen via usb-c met 10 Watt

IP52-spatwaterbestendig ontwerp

13 megapixel-camera + 2 megapixel-dieptesensor (achterop)

5 megapixel-selfiecamera

Geen nfc-chip en ondersteuning voor 5GHz-wifi

Android Go

De Moto E20 draait bij zijn release op versie 11 van Android Go, de lichtgewicht versie van Android. Dit besturingssysteem is geoptimaliseerd voor smartphones met eenvoudige specificaties.

Motorola laat Android Planet desgevraagd weten dat de Moto E20 géén Android-updates krijgt en twee jaar beveiligingsupdates ontvangt. Het toestel is dus tot september 2023 veilig te gebruiken.

De Motorola Moto E20 hoort bij de goedkoopste smartphones van dit moment. Hij is bijvoorbeeld ook voordeliger dan de Moto E7 Plus, die 149 euro kost maar wel betere specificaties biedt. Zoek je een spotgoedkope smartphone? Lees dan ons overzicht van vijf smartphones die minder dan honderd euro kosten.

