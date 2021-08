‘Motorola Moto E20-specificaties verschenen: alles op een rij’

Een bekende smartphonelekker heeft de mogelijke specificaties van de Motorola Moto E20 gedeeld. Dit in navolging van afbeeldingen van het betaalbare toestel, die al eerder verschenen.

‘Motorola Moto E20-specificaties op een rij’

Eerder deze maand zagen we al afbeeldingen van de Motorola Moto E20, maar specificaties kwamen toen nog niet naar buiten. De bekende telecominsider Evan Blass brengt hier nu verandering in. Het toestel, met de codenaam ‘Aruba’, krijgt een scherm van 6,5 inch met een hd-resolutie van vermoedelijk 1600 bij 720 pixels.

Het toestel draait op een onbekende processor. Waarschijnlijk gaat het om een bescheiden chip van fabrikant MediaTek. Er is 2GB werkgeheugen aan boord en 32GB opslag, vermoedelijk uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Grote accu en meerdere camera’s

Met de betaalbare smartphone schiet je selfies in maximaal 5 megapixel en op de achterkant zitten nog eens twee camera’s. De primaire camera heeft een resolutie van 13 megapixel. Wat de functie is van de tweede camera op de achterzijde is onbekend. Het kan gaan om een lens voor close-ups of om diepte-informatie vast te leggen voor portretfoto’s.

De accu is 4000 mAh groot, maar over de oplaadsnelheid weten we nog niks. Dankzij de eerder verschenen afbeeldingen weten we wel dat er een usb c-poort aan boord is. Of dat ook geldt voor een vingerafdrukscanner is nog de vraag. Deze zou in het Motorola-logo op de achterkant verwerkt kunnen zijn.

Wel zijn een koptelefoonaansluiting en extra knop aan boord, waarschijnlijk om de Google Assistent te activeren. Tot slot levert Motorola levert de Moto E20 met Android 11.

Prijs en release onbekend

Wanneer het toestel officieel wordt gepresenteerd is nog onbekend. Ook weten we nog niet of de budgettelefoon in de Benelux verschijnt. De fabrikant levert hier toestellen in verschillende lijnen, waaronder Moto E’s, Moto G’s en binnenkort ook de Moto Edge 20-serie. Als de E20 hier wordt uitgebracht, lees je het natuurlijk op Android Planet.

