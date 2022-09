Motorola Moto E22 officieel: betaalbaar toestel komt ook naar Europa

Nadat er eerder allerlei informatie was verschenen is de Motorola Moto E22 nu officieel gepresenteerd. Samen met de Moto E22i komt het toestel ook naar de Europese markt voor een prijs van 139,99 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto E22 officieel: instapper voor 139,99 euro

De Motorola Moto E22 is officieel onthuld en heeft een adviesprijs van 139,99 euro. Dat Motorola zou komen met het toestel was al bekend, want renders en specificaties verschenen al eerder. We zien een 6,5 inch scherm met een HD-resolutie en ververssnelheid van 90 Hertz. Daardoor wordt elke pixel 90 keer per seconde vernieuwd, wat zorgt voor een soepele ervaring tijdens het scrollen.

De krachtbron is een instapprocessor van fabrikant MediaTek. Het gaat om de Helio G37, prima voor simpele taken en wat gebruik van WhatsApp of Netflix. Er is 4GB RAM aan boord en 64GB uitbreidbare opslag. De frontcamera is trouwens verwerkt in een kleine druppelnotch aan de bovenzijde van het scherm en schiet plaatjes van 5 megapixel. Aan de achterkant zijn twee camera’s aanwezig: 16 megapixel voor normale kiekjes en een 2 megapixel-sensor voor close-ups.

Opladen van de 4020mAh-batterij gaat met maximaal 10 Watt via de moderne usb c-poort en er zijn stereospeakers aanwezig, evenals een koptelefoonaansluiting. 5G ontbreekt, maar wel is er een FM-radio aan boord. Het toestel draait op een volledige versie van Android 12 met de eigen lichte MyUX-schil daar overheen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs en verkrijgbaarheid

Naast de normale E22 is ook de Motorola Moto E22i gepresenteerd, maar veel specificaties zijn daar nog niet over gedeeld. Wel is het duidelijk dat dat toestel komt met 2GB RAM en Android 12 Go Edition. Dat is een afgeschaafde versie van het besturingssysteem die speciaal ontwikkeld is voor niet al te krachtige toestellen.

Wanneer beide smartphones precies op de markt komen is nog even de vraag. Voor de normale Moto E22 vraagt het bedrijf 139,99 euro en hij komt op de markt in het donkerblauw en lichtblauw. De E22i kost 129,99 euro en verschijnt in het grijs en wit.

Met deze prijzen bevinden ze zich in een heel ander prijssegment dan de onlangs geïntroduceerde Motorola Edge 30-serie. Die bestaat uit de Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo, die respectievelijk 899,99 euro, 699,99 euro en 399,99 euro kosten. Benieuwd naar onze eerste ervaringen met die toestellen, check dan onze uitgebreide preview.

Meer recent Moto-nieuws