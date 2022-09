‘Motorola Moto E22-renders: zo ziet de nieuwe budgetsmartphone eruit’

Nadat we de afgelopen weken meerdere smartphone-aankondigingen van Motorola hebben gezien, mogen we ook een nieuw budgettoestel verwachten. Volgens bronnen is de E22 onderweg en hier check je de eerste afbeeldingen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: Moto E22 vanaf 16 september op de markt

Motorola heeft onlangs een hoop nieuwe smartphones uitgebracht. Op het Moto-event op 8 september zagen we (top)toestellen als de Motorola Edge 30 Ultra, Fusion en Neo en onlangs bracht de fabrikant de betaalbare E22s uit.

Nu lijkt Motorola ook een wereldwijde lancering van de Moto E22 op de planning te hebben. Volgens lekker Paras Guglani is de Moto-smartphone namelijk vanaf 16 september beschikbaar voor. De prijs is nog wat vaag, want die zou tussen de 100 en 200 euro liggen. Daarnaast heeft hij ook verschillende renders van het toestel gedeeld waarop meerdere verschillen te zien zijn met zijn broertje, de Motorola E22s.

Bekend ontwerp en kleuren

Op de bovenstaande afbeeldingen is de smartphone van alle kanten goed te bekijken. We zien een herkenbaar Motorola-ontwerp, maar wel met vlakkere zijkanten. Op de achterkant vinden we twee lenzen en bovenop het toestel zit een hoofdtelefoonaansluiting.

Er ontbreekt een vingerafdrukscanner aan de achterkant, maar wellicht is die verwerkt in de aan/uitknop aan de zijkant. Dat zagen we op de E22s namelijk ook. De smartphone komt in drie kleuren: zwart, wit en blauw.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto E22 vs. E22s

Intern lijkt de E22 erg op zijn broertje. Beide bevatten ze de Helio G37-chip. Die is prima voor dagelijks gebruik van social media, Netflix en YouTube, maar voor zware 3D-games niet optimaal. De batterij heeft een capaciteit van 5000mAh, waarmee je gemakkelijk je dag doorkomt.

Het grootste verschil is het scherm. Waar de E22s een klein gaatje in het scherm heeft voor de selfiecamera, behoudt de E22 een (ouderwetse) druppelnotch. Welke resoluties de camera’s van de nieuwe Moto hebben is helaas nog niet bekend. Op de E22s zien we een 16 megapixel hoofdcamera en een 2 megapixel dieptesensor. Niets om over naar huis te schrijven dus.

De E22s kwam uit met Android 12: de nieuwste versie die op Motorola’s beschikbaar is. En dat is bij een budget Android-smartphone niet vanzelfsprekend. Op de nieuwe E22 zal ook Android 12 draaien, maar over het updatebeleid is nog niks bekend. Ondersteuning voor 5G is niet aanwezig.

Motorola heeft dus weer een hoop nieuwe smartphones uitgebracht en in de maak, waaronder de nieuwe Edge 30-serie. Deze hebben we al even mogen testen, dus check zeker onze preview. Eerder geïnteresseerd in de E22? Laat het ons weten in de reacties. Up-to-date te blijven over de nieuwste Moto-smartphones? Abonneer je dan even op onze gratis nieuwsbrief.

Hier vind je het laatste Motorola-nieuws