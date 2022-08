Motorola lanceert Moto E22s: betaalbaar toestel voor 169 euro

De Motorola Moto E22s is stilletjes officieel gepresenteerd voor de Europese markt. Met het toestel gaat het bedrijf de strijd aan in het budgetsegment, want de smartphone kost 169 euro.

Motorola Moto E22s officieel: lijkt veel op Moto G22

De gloednieuwe Moto E22s van Motorola is misschien geen paradepaardje, maar wel een interessante telefoon voor een groot publiek. De smartphone komt namelijk op de markt voor slechts 169 euro. In maart werd de Moto G22 nog gepresenteerd met een adviesprijs van 179 euro en de specificaties van de E22s zijn net een tikkeltje minder.

Het lcd-scherm is 6,5 inch groot en heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. De ververssnelheid bedraagt 90Hz. Dat zorgt ervoor dat het toestel net wat soepeler aanvoelt tijdens het scrollen door social media. In een gaatje in het scherm is de frontcamera verwerkt en op de achterzijde vind je twee simpele lenzen. De hoofdcamera heeft een resolutie van 16 megapixel, de tweede gebruik je om diepte-informatie op te slaan voor portretfotografie.

Grote accu en Android 12

Uit de doos draait de Moto-smartphone op Android 12, maar over het updatebeleid is niks bekend. Onder de motorkap ligt een instapprocessor, de MediaTek Helio G37. Die is prima voor het gebruik van WhatsApp, Netflix, social media of wat internetten. Wil je flink multitasken uitvoeren of 3D-games spelen, dan kun je beter even verder kijken.

Er is 4GB werkgeheugen aan boord en 64GB interne opslagruimte. Dat laatste breid je makkelijk en snel uit met een micro-sd-geheugenkaartje. Aan de rechterzijkant is de aan/uit-knop geplaatst, waarin ook de vingerafdrukscanner is verwerkt. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen doe je met maximaal 10 Watt. De Moto E22s weegt 185 gram, heeft een formaat van 163,95 bij 74,94 bij 8,49 millimeter en komt op de markt in het zwart en blauw.

8 september een Motorola-evenement

Op 8 september houdt Motorola ook een groot event, maar daar richt de fabrikant zich op het high-end segment. Daar verwachten we de Motorola Edge 30 Ultra en Edge 30 Fusion te zien, evenals de Europese lancering van de Motorola Razr 2022.

