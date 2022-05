Motorola Moto E32 stilletjes gepresenteerd voor 149 euro

De Motorola Moto E32 is officieel gepresenteerd, waardoor we nu echt alles over het betaalbare toestel weten. De smartphone komt op de markt voor 149 euro en is verkrijgbaar in twee kleuren, hier lees je alles!

Motorola Moto E32 officieel: betaalbare instapper

Er is een einde gekomen aan geruchten over de Motorola Moto E32. Alle informatie over dit budgettoestel is namelijk, zonder grootse aankondiging, al te vinden op de website van Motorola zelf. Het scherm bevat een lcd-paneel van 6,5 inch met een lage resolutie van 1600 bij 720 pixels. Opvallend is de relatief hoge verversingssnelheid van 90Hz in deze prijsklasse. Dat betekent dat de pixels van het display vaak worden vernieuwd, wat zorgt voor een soepele ervaring.

De Amerikaanse fabrikant kiest voor een Unisoc T606-processor, 4GB werkgeheugen en 64GB uitbreidbare opslag. Daarmee is het niet de snelste telefoon op de markt, maar een prima toestel voor WhatsApp, social media of een simpel spelletje.

Op de achterkant vind je drie camera’s, waarbij de hoofsensor een resolutie heeft van 16 megapixel. De andere twee camera’s hebben beiden een schamele resolutie van 2 megapixel. Daarmee maak je close-ups of portretfoto’s. Dankzij de frontcamera van 8 megapixel maak je een leuke selfie of je gebruikt hem natuurlijk bij een videogesprek. Die camera is verstopt in een klein gaatje in het midden van het scherm.

Grote accu, koptelefoonaansluiting en meer

De vingerafdrukker vind je in de fysieke aan- / uitknop aan de rechterkant. Ook een koptelefoonaansluiting en IP52-certificering zijn aanwezig. Met die laatste is het toestel bestand tegen wat stof en spatwaterdicht. Er is gekozen voor een batterij van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 18 Watt. Daarvoor moet je wel een losse stekker aanschaffen, want die wordt meegeleverd heeft een vermogen van slechts 10 Watt.

Wat voor updatebeleid er wordt gehanteerd voor dit toestel is nog de vraag. Motorola levert ‘m nog met het jaren oude Android 11. Of en wanneer we dus Android 12 gaan zien is nog de vraag. Diezelfde vraag geldt voor de beveiligingsupdates, om kwaadwillenden mee buiten de deur te houden.

Verkrijgbaar in twee kleuren voor 149 euro

De Moto E32 komt op de markt in het grijs en zilver en heeft een adviesprijs van 149,99 euro. Wanneer het toestel daadwerkelijk geleverd wordt is nog de vraag. Bestellen kan vooralsnog alleen bij de producent zelf, maar een levertijd wordt daarbij niet genoemd.

