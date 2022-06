Motorola Moto E32s met Android 12 binnenkort in Nederland verkrijgbaar

Motorola gaat de Moto E32s uitbrengen in Nederland. De betaalbare Android-telefoon lijkt erg op zijn directe voorloper, maar draait wel op nieuwere software.

Motorola Moto E32s ook naar Nederland

De goedkope Motorola Moto E32s verschijnt ook in Nederland, zo ontdekte Android Planet. De smartphone is te vinden op de officiële website van de fabrikant, waarbij wordt aangeven dat ‘ie ‘binnenkort beschikbaar’ is. Dit is opvallend, want de ‘normale’ Moto E32 is pas sinds kort in Nederland te koop. Het is nog niet duidelijk wanneer de Moto-smartphone precies verschijnt en wat de prijs wordt.

De naam van de telefoon verklapt het al een beetje, maar de Moto E32s wijkt op slechts een aantal punten af van zijn voorganger. Een belangrijke verbetering is dat de Motorola E32s op Android 12 draait in plaats van Android 11. Dit is de meest recente Android-versie. Het toestel heeft ook een MediaTek Helio G37-processor in plaats van een Unisoc-chip. De MediaTek-processor is vermoedelijk sneller.

Opmerkelijk is dat de Moto E32s juist minder werkgeheugen (3GB in plaats van 4GB) en opslagruimte (32GB in plaats van 64GB) dan de E32. Hierdoor kan het toestel minder apps tegelijk draaien en is er minder ruimte om je apps en media op te slaan. Je hebt wel de optie om de opslag uit te breiden via een micro-sd-kaartje.

Drie camera’s en 90Hz-scherm

Verder is de Moto E32s zo goed als identiek aan de Moto E32. Zo heeft de betaalbare telefoon een 6,5 inch-scherm met een hd-resolutie (1600 bij 720 pixels) en ververssnelheid van 90Hz. Door dat laatste worden pixels vaker vernieuwd en ogen beelden vloeiender. Bovenin het scherm zit een klein gat voor de selfiecamera.

Achterop zitten drie camera’s: een 16 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrolens en 2 megapixel-dieptesensor. De macrolens maakt kiekjes van heel dichtbij en de dieptesensor helpt bij het vastleggen van portretfoto’s. Er is ook een nachtmodus om betere foto’s in het donker te maken. De camera neemt dan meer tijd om licht op te vangen.

De accu is tot slot 5000 mAh groot. De forse batterij moet lang meegaan en kan snel opladen. In het doosje zit echter een langzame 10 Watt-stekker. De Moto E32s heeft een usb-c-poort, waterafstotende behuizing en koptelefoonaansluiting.

