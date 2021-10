Motorola onthult Moto E40: nieuwe budgetsmartphone van 149 euro

Motorola introduceert een nieuwe budgetsmartphone in de vorm van de Moto E40. Het betaalbare toestel heeft een groot scherm met hoge 90Hz-ververssnelheid en accu die lang meegaat.

Motorola Moto E40 officieel onthuld

Motorola kondigde onlangs al de Moto E20 in Nederland aan en nu komt het bedrijf met de Moto E40. De smartphone is met een adviesprijs van 149 euro een paar tientjes duurder dan de Moto E20, maar op veel punten ook beter. Zo beschikt de Moto E40 over een 6,5 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor zien beelden er vloeiender uit en voelt de E40 ook sneller aan. De resolutie is met 1600 bij 720 pixels wel behoorlijk laag.

Onder de motorkap van de Motorola E40 zit een Unisoc T700-processor met 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Laatstgenoemde is verder uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De processor moet snel genoeg zijn om de meeste apps vloeiend te draaien, maar de Moto E40 is waarschijnlijk niet snel genoeg om ook met zware games overweg te kunnen.

6,5 inch-scherm: 90Hz en hd-resolutie

Unisoc T700-processor draait de telefoon aan

4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte (uitbreidbaar)

Drie camera’s achterop: 48 + 2 + 2 megapixel

5000 mAh-accu, opladen via usb-c

Draait op bijna kale versie van Android 11

Vingerafdrukscanner op de achterkant

Google Assistent-knop op de zijkant

Foto’s maakt de Moto E40 met de drievoudige camera achterop. De 48 megapixel-hoofdcamera combineert pixels om foto’s mooier en scherper te maken. Daarnaast aanwezig is een 2 megapixel-macrolens voor kiekjes van heel dichtbij, en een 2 megapixel-dieptesensor die helpt bij het vastleggen van portretfoto’s. Hierbij hebben plaatjes een fraai scherpediepte-effect.

Tot slot is de Moto E40 voorzien van een vingerafdrukscanner achterop en grote accu van 5000 mAh. De batterij laadt op via de usb-c-aansluiting, maar snelladen ontbreekt. Het bijvullen van de telefoon gaat met maximaal 10 Watt en dat is behoorlijk langzaam. Door de grote accu, lage schermresolutie en zuinige processor moet de telefoon het echter lang volhouden.

Motorola Moto E40 release in Nederland

Motorola maakt bekend dat de Moto E40 vanaf eind oktober in Nederland verkrijgbaar is. De adviesprijs bedraagt 149 euro en daarmee behoort de E40 tot de goedkoopste Android-smartphones van dit moment.