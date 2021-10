‘Renders tonen Motorola Moto E40 met drievoudige camera’

Motorola bracht onlangs al een nieuwe Moto E-telefoon uit, maar lijkt alweer aan een nieuwe te werken. Van de Moto E40 zijn nu officieel lijkende beelden gelekt.

Bekijk de Motorola Moto E40 renders hier

Van de Motorola Moto E40 verschenen eerder al de eerste specificaties en nu zijn officiële beelden gedeeld. De afbeeldingen komen van de betrouwbare smartphone-insider Evan Blass (Evleaks op Twitter) en tonen dat de Moto E40 een drievoudige camera achterop heeft. De hoofdcamera beschikt over een 48 megapixel-lens en voegt pixels samen om tot mooiere foto’s te komen.

Welke twee lenzen nog meer aanwezig zijn, is nog onduidelijk. Het gaat echter waarschijnlijk om een dieptesensor (voor portretfoto’s) en macrocamera (voor kiekjes van heel dichtbij). Dit soort camera’s zien we namelijk vaak in het budgetsegment. Daarnaast zien we een vingerafdrukscanner op de achterkant, die je gebruikt om de Moto E40 te ontgrendelen.

Verder tonen de beelden een groot scherm met een cameragat aan de bovenkant, en een vrij dikke ‘kin’ aan de onderkant. Dit is de zwarte balk onderop, die bij goedkopere Android-smartphones vaak wat forser is dan bij duurdere toestellen. Door eerder gelekte informatie weten we dat het scherm 6,5 inch groot is en een hoge ververssnelheid van 90Hz heeft.

Motorola’s Moto E-smartphones

Verder is nog niet heel veel bekend over de Moto E40. Zo weten we nog niet over welke interne hardware de smartphone beschikt en hoe groot de accu bijvoorbeeld is. Daarnaast is het nog onduidelijk wat het toestel gaat kosten en of – en wanneer – hij in Nederland wordt uitgebracht. Over de aankondiging is ook nog niks bekend.

Een aantal weken geleden is wel de Moto E20 in Nederland gepresenteerd. Deze betaalbare telefoon kost slechts 99 euro en draait op Android 11 (Go), een lichte versie van Android. Hierdoor is het besturingssysteem meer geschikt voor goedkopere smartphones. Verder is de Motorola E20 voorzien van een 6,5 inch-scherm, simpele Unisoc-processor, 4000 mAh-accu en spatwaterbestendig ontwerp.

