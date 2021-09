‘Motorola werkt aan betaalbare E40, dit zijn de eerste specificaties’

De eerste vermeende Motorola Moto E40 specificaties zijn verschenen. Het wordt een van de vele betaalbare smartphones van de fabrikant. Zo lijken ook de Moto G20 en de onlangs gepresenteerde E20 erg op het komende toestel.

Motorola Moto E40 specificaties: dit weten we tot nu toe

Verschillende specificaties van een aankomende smartphone van Motorola liggen op straat. Het gaat om de vermeende Moto E40 waarvan de bekende Evan Blass nu wat details heeft gelekt. De processor is nog onbekend, maar waarschijnlijk gaat het om een chip van Unisoc. Of het exact dezelfde is als in de onlangs gepresenteerde Motorola Moto E20 is nog wel de vraag.

Het scherm van de E40 is 6,5 inch groot en krijgt een resolutie van 1600 bij 720 pixels. De verversfrequentie is 90Hz, waardoor het display 90 keer per seconde ververst. Dat zorgt ervoor dat het toestel net wat sneller aanvoelt tijdens het gebruik. Deze functie was eerst alleen beschikbaar op duurdere toestellen, maar sijpelt langzaam door naar het lager geprijsde segment.

Motorola Moto E20

Drie camera’s en Android Go?

In de wandelgangen wordt ook gesproken over drie camera’s op de achterzijde, waaronder de 48 megapixel-hoofdsensor. Wat de andere twee camera’s voor functie krijgen is nog onbekend. We gaan sowieso uit van een groothoeklens, waarschijnlijk bijgestaan met een sensor voor close-ups of om diepte vast te leggen.

Tot slot verwachten we ook Android Go, gebaseerd op Android 11. Dat is een afgeschaafde versie, die daardoor nog goed werkt op apparatuur met niet zulke krachtige hardware.

Prijs en beschikbaarheid

Over de exacte prijs en beschikbaarheid is nog niks bekend, maar we gaan wel uit van een Europese release. De Moto E20 werd onlangs gepresenteerd en kost slechts 99 euro. Het lijkt erop dat de E40 wat duurder wordt, door zijn iets betere hardware. Nu al op zoek naar een betaalbaar toestel? Dan is de Motorola Moto G20 (129 euro) een fijn alternatief.

