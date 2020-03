Motorola heeft een nieuwe budgetsmartphone in de Moto E-lijn aangekondigd. De Moto E6s heeft een dubbele camera, 6,1 inch-scherm met notch en lage adviesprijs van 99 euro.

Motorola Moto E6s officieel aangekondigd

De Motorola Moto E6s is een smartphone van nog geen 100 euro en behoort daarmee tot de goedkoopste Android-toestellen van dit moment. Het toestel is begin april in Nederland verkrijgbaar en komt in één kleur (blauw). De smartphone lijkt op de Moto E6 Plus, die een aantal maanden geleden werd aangekondigd, en heeft veel dezelfde hardware.

Zo wordt de smartphone aangedreven door dezelfde MediaTek Helio P22-chip, heeft ‘ie een 3000 mAh-accu, dubbele camera op de achterkant en een 6,1 inch-scherm met een hd-resolutie van 1560 bij 720 pixels. In het display zit een kleine notch voor de frontcamera. De primaire camera van 13 megapixel wordt bijgestaan door een 2 megapixel-dieptesensor, die helpt bij het maken van portretfoto’s met een bokeh-effect.

Op de achterkant zit ook een led-flitser en vingerafdrukscanner. Onder de motorkap vinden we 2GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte. Dat laatste is met een micro-sd-geheugenkaartje verder uit te breiden. Ook aanwezig is een koptelefoonaansluiting, 5 megapixel-frontcamera voor het maken van selfies en micro-usb-aansluiting. De Moto E6s ondersteunt geen snelladen en wordt geleverd met een langzame 5 Watt-oplader.

Draait niet op de nieuwste Android-versie

Tot slot draait de Motorola Moto E6s niet op Android 10, maar het oudere Android 9.0 (Pie). Het is daarnaast onduidelijk of een update naar de nieuwste Android-versie wordt uitgebracht, maar dit is niet aannemelijk. Motorola brengt doorgaans alleen beveiligingsupdates uit voor telefoons in de Moto E-lijn, maar geen grote Android-upgrades.

Als gezegd is de Moto E6s begin april in Nederland te koop voor 99 euro. Blijf op de hoogte van de release en al het Motorola-nieuws door onze website te volgen, de Android Planet-app te downloaden of je in te schrijven voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

