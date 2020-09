Motorola Moto E7 Plus officieel: betaalbare smartphone met grote accu

Motorola heeft een nieuwe, betaalbare smartphone aangekondigd. De Motorola Moto E7 Plus beschikt over een dubbele camera en een grote 5000 mAh-accu.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Moto E7 Plus officieel gepresenteerd

De specificaties van de Moto E7 Plus komen overeen met de geruchten. De grootste aantrekkingskracht van het toestel is de accu. Net als de Moto E4 Plus en E5 Plus beschikt de Moto E7 Plus over een stevige batterij van in dit geval 5000 mAh. Volgens Motorola gaat het toestel bij gemiddeld gebruik twee dagen mee op één lading.

Op de achterkant zien we twee camera’s: een primaire sensor van 48 megapixel en een dieptecamera. De telefoon draait verder op een Snapdragon 460, dezelfde midrange processor die we ook verwachten in de OnePlus Clover en de Nokia 3.4. Er is 4GB RAM aanwezig en 64GB opslagruimte.

De Motorola Moto E7 Plus heeft een 6,5 inch lcd-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Dat is vrij laag voor zo’n groot scherm, waardoor tekst er wat korrelig uit kan zien. De randen van het toestel zijn smal, maar de ‘kin’ aan de onderkant is vrij fors. De selfiecamera telt 8 megapixel en zit in een kleine notch.

Je vindt helaas geen usb-c-poort op de Moto E7 Plus. De telefoon laadt op via een ouderwetse micro-usb-poort. Dat laden gaat daardoor vrij traag met maximaal 10 Watt. Het toestel beschikt wel over een koptelefoonaansluiting.

Prijs en release Motorola Moto E7 Plus

De Moto E7 Plus komt vooralsnog alleen uit in Brazilië en kost daar zo’n 250 dollar. Of het toestel ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.

De voorganger van dit toestel, de Moto E6 Plus, verscheen wel bij ons voor 159 euro. Dat model was echter een stuk minder krachtig en had een veel kleinere accu van 3000 mAh. Als de Moto E7 Plus in Nederland verschijnt, ligt de prijs waarschijnlijk dus wat hoger. Motorola presenteerde eerder deze week ook de iets duurdere Moto G9 Plus.

Wil je het nieuws rond Motorola op de voet volgen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app. Alles lezen over Motorola? Check dan de links hieronder.