‘Betaalbare Motorola Moto E7 Plus krijgt enorme accu en dubbele camera’

Motorola introduceert mogelijk binnenkort een nieuwe budgetsmartphone: de Moto E7 Plus. De eerste specificaties van dit toestel zijn nu gelekt.

‘Eerste Motorola Moto E7 Plus-specificaties gelekt’

Ondanks dat het nog onduidelijk is wanneer Motorola de Moto E7 Plus onthult, zijn de eerste specificaties nu bekend. De betrouwbare smartphonelekker Evan Blass heeft een afbeelding gepubliceerd, waarop enkele features van de Moto E7 Plus worden getoond.

Zo heeft de telefoon een dubbele camera, waarbij het gaat om een primaire camera van 48 megapixel. Over de tweede camera is nog niets bekend, wel zou het toestel een nachtmodus hebben voor betere foto’s in het donker.

Verder heeft de Moto E7 Plus volgens Blass een Snapdragon 460-chip met 4GB aan werkgeheugen, 64GB aan opslagruimte en een grote 5000 mAh-accu. Eerdere Moto E-telefoons, zoals de Moto E5 Plus en E4 Plus, kenmerkten zich ook door de grote accu.

Tot slot zou de Moto E7 Plus voorzien zijn van een groot scherm met een kleine notch, vingerafdrukscanner in de zijkant van de behuizing en usb-c-poort. Het toestel draait uit de doos hoogstwaarschijnlijk op Android 10, ondanks dat Android 11 niet lang meer op zich laat wachten.

Opvolger van Moto E6 Plus

De Motorola Moto E7 Plus volgt de Moto E6 Plus op, die vorig jaar in september verscheen. Dat toestel had een adviesprijs van 159 euro en beschikte over een 6,1 inch-hd-scherm, MediaTek-processor, 2GB aan werkgeheugen en 32GB opslag.

De nieuwe Moto E lijkt dus een stukje krachtiger te worden. Ook had de E6 Plus een opvallend kleine accu van 3000 mAh. Motorola bracht dit jaar ook de Moto E6s in Nederland uit, die in veel opzichten op de Moto E6 Plus leek.

