De betaalbare Motorola Moto E7 krijgt een groot 6,5 inch-scherm, 48 megapixel-camera achterop en flinke accu. De onaangekondigde budgettelefoon is ook te zien op gelekte afbeeldingen.

‘Motorola Moto E7 renders en specs gelekt’

Op de beelden (gepubliceerd door Twitter-account Abhishek Yadav) is te zien dat de Motorola Moto E7 er ongeveer hetzelfde uitziet als de Moto E7 Plus, die eerder dit jaar verscheen. Het toestel heeft achterop een dubbele camera, waarbij het gaat om een primaire lens van 48 megapixel en 2 megapixel-dieptesensor. Laatstgenoemde helpt bij het maken van portretfoto’s met een scherptediepte-effect.

Ook heeft de Moto E7 een vingerafdrukscanner achterop en volgens Yadav is het scherm 6,5 inch groot. In de notch zit een 5 megapixel-selfiecamera en de telefoon zou draaien op Android 10. Dit is niet de nieuwste Android-versie: sinds september is Android 11 beschikbaar en we weten niet of Motorola de Moto E7 later alsnog bijwerkt.

Het is onduidelijk wanneer de Motorola Moto E7 officieel wordt aangekondigd en of het toestel ook in de Benelux verschijnt. Het bedrijf bracht in september de Moto E7 Plus hier uit. Deze smartphone heeft ook een 48 megapixel-camera, maar is verder voorzien van een grote 5000 mAh-accu die lang meegaat. De adviesprijs is 149 euro.

Motorola-budgettelefoons in 2020

Onlangs kondigde de fabrikant ook de Moto G9 Power aan, een smartphone van 199 euro met een gigantische 6000 mAh-accu. Dit is de grootste batterij die Motorola tot nu toe in een Moto G-smartphone heeft gestopt. Daarnaast heeft de Moto G9 Power een nieuwe 64 megapixel-camera achterop en vlotte Snapdragon 662-processor. De telefoon is volgende maand in Nederland verkrijgbaar.

Eerder kwam het bedrijf met de Moto G9 Play en Moto G9 Plus, twee andere budgetsmartphones. Vooral de Plus-versie heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding, zoals je ook in de Motorola Moto G9 Plus review kunt lezen. Het toestel heeft een groot 6,8 inch-scherm, viervoudige camera achterop, snelle hardware en een 5000 mAh-accu die erg snel oplaadt.

