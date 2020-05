De vermeende specificaties en een eerste afbeelding van de aankomende Motorola Moto E7 zijn verschenen. Zoals verwacht gaat het om een budgettoestel van de fabrikant. Of we de Moto E7 hier ook gaan zien, is nog de vraag.

Motorola Moto E7 specificaties op een rij

Via XDA Developers zijn de eerste specificaties verschenen van de aankomende Motorola Moto E7. Een exacte prijs is nog niet genoemd, maar dat het gaat om een budgettoestel is wel duidelijk. Daarmee ligt de prijs in lijn met de onlangs gepresenteerd Moto E6s (zie de afbeelding hierboven) en andere toestellen in de Moto E-lijn.

Volgens de website heeft de Moto E7 een 6,2 inch-scherm met een resolutie van 1520 bij 720 pixels. Dat is prima voor een toestel in de lage prijsklasse, maar zorgt niet voor de meest scherpe beelden. Er is een kleine notch aanwezig in het scherm, zoals te zien is op onderstaande afbeelding van het toestel. Daarin is de frontcamera verwerkt, waarmee je foto’s schiet van maximaal 5 megapixel. Op de achterkant is een dubbele camera aanwezig.

De primaire variant heeft een resolutie van 13 megapixel en ook is er een dieptesensor. De informatie van die camera wordt gebruikt voor portretfoto’s. Daarbij wordt het onderwerp scherp vastgelegd, terwijl de achtergrond juist wat vervaagd is.

Draait standaard op Android 10

Het aankomende toestel bevat onder de motorkap een instapprocessor van Qualcomm, 2GB of 4GB werkgeheugen en 32GB of 64GB interne opslag. Ook levert Motorola de Moto E7 met Android 10, waardoor je aan de slag kunt met features zoals een donkere modus. Tot slot heeft de accu een capaciteit van 3350 mAh, wat iets groter is dan de 99 euro kostende Moto E6s (3000 mAh).

Release Motorola Moto E7

Of de Motorola Moto E7 ook op de Europese markt wordt uitgebracht, is nog de vraag. XDA Developers meldt vooralsnog dat het toestel uitkomt in Noord-Amerika, maar niks over andere markten. Eerdere toestellen in de Moto E-lijn zijn vooralsnog wel verschenen in Europa.

Op zoek naar een (iets) krachtiger toestel van Motorola? Bekijk dan de Moto G8 Power Lite, Motorola Moto G8 Power of Moto G8 Plus eens. Daarnaast lanceert de fabrikant binnenkort ook de Motorola Edge, een toestel met een adviesprijs van 599 euro en onder andere 5G-ondersteuning.

