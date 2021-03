Motorola Moto E7i Power officieel: budgetsmartphone met grote accu

De Motorola Moto E7i Power is officieel aangekondigd. De budgetsmartphone heeft een adviesprijs van slechts 119 euro, maar beschikt wel over een grote accu en dubbele camera achterop.

Motorola Moto E7i Power officieel onthuld

Motorola heeft een nieuwe budgetsmartphone gepresenteerd: de Moto E7i Power. De smartphone is een goedkopere versie van de Moto E7 Plus, die eerder in Nederland is uitgebracht. Het toestel heeft een adviesprijs van 119 euro en is per direct verkrijgbaar. De telefoon verschijnt in twee kleuren: blauw en rood.

Omdat de Moto E7i Power zo goedkoop is, zijn de specificaties ook niet geweldig. Wel heeft de telefoon een grote accu van 5000 mAh, die bij normaal gebruik zo’n twee volle dagen mee moet gaan. De smartphone heeft een usb-c-poort, maar kan niet overweg met snelladen. Daardoor duurt het een tijdje voordat de telefoon helemaal vol zit.

Op de achterkant van de Moto E7i Power zit een dubbele camera. Het gaat om een 13 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-macrolens. Met laatstgenoemde kun je foto’s van heel dichtbij maken, bijvoorbeeld van een insect of plant. De selfiecamera maakt kiekjes in 5 megapixel en zit in een notch bovenin het scherm. De telefoon heeft ook een vingerafdrukscanner en die zit op de achterkant.

Het scherm is 6,5 inch groot en heeft een hd-resolutie van 1600 bij 720 pixels. De Moto G30, die sinds kort in Nederland te koop is, heeft hetzelfde schermformaat en een hd-resolutie, maar wel een hoge ververssnelheid van 90Hz. Dit ontbreekt bij de Moto E7i Power. Onder de motorkap van de E7i Power zit een octacore-processor, met 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Hierdoor zijn de prestaties niet indrukwekkend. Het is wel mogelijk om de opslag uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Ook nieuw: Moto G100

Vorige week kondigde Motorola de Moto G100 aan. Dit is een high-end smartphone van 499 euro met erg goede specificaties, een fraai design en vloeiend 90Hz-scherm. Het toestel heeft daarnaast 5G-ondersteuning, twee selfiecamera’s en drie camera’s op de achterkant.

