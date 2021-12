‘Motorola Moto Edge X30 te zien op foto, krijgt vloeiend 144Hz-scherm’

Motorola onthult later deze week een nieuw vlaggenschip, maar voordat het zover is deelt het bedrijf eerst een foto van de smartphone. Het gaat om de Moto Edge X30.

Bekijk de Motorola Moto Edge X30-foto

Motorola plaatst op Weibo, een Chinees sociaal netwerk, een foto van zijn aankomende high-end smartphone: de Moto Edge X30. Op de afbeelding zien we het scherm, de dunne randen en het cameragat van het toestel. Opvallend is dat de schermrand aan de boven- en onderkant symmetrisch lijkt te zijn; bij veel Android-telefoon is de bezel aan de onderkant (de zogeheten ‘kin’) juist dikker.

Daarnaast deelt Motorola de eerste specificaties van de Moto Edge X30. De nieuwe telefoon gaat beschikken over een 144Hz-scherm, waarmee beelden nog iets vloeiender zijn dan bij de 90 en 120Hz-displays die we normaal gesproken zien. Het scherm heeft ook hdr10-ondersteuning en volgens geruchten een full-hd-resolutie.

Verder laat Motorola nog weinig over de Edge X30 los, maar daar komt spoedig verandering in. Het toestel wordt op 9 december in China aangekondigd en moet kort daarna in de winkels liggen. Naar verwachting komt de telefoon later ook naar Europa, mogelijk onder een andere naam. Van de ‘Motorola Edge 30 Ultra’ verschenen vorige maand de eerste beelden.

Mogelijke specificaties

Naar verluidt krijgt de Moto Edge X30 een gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is de nieuwste en snelste processor van fabrikant Qualcomm, die de Snapdragon 888 van dit jaar opvolgt. Geruchten hebben het over een 60 megapixel-selfiecamera, twee 50 megapixel-camera’s op de achterkant en een 5000 mAh-accu die supersnel oplaadt. Dat laatste zou met 68 Watt gaan, wat nog iets sneller is dan bijvoorbeeld de OnePlus 9 Pro en Nord 2 (65 Watt).

Het is nog onduidelijk of en wanneer de Edge X30 (of Edge 30 Ultra) in Nederland verschijnt. Motorola introduceerde eerder dit jaar de Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite in ons land. De toestellen vallen op door het slanke design, de 108 megapixel-camera en rappe hardware. De Edge 20 Pro heeft bovendien een periscopische zoomlens, waarmee je flink kan inzoomen op foto’s zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat.

