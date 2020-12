Je kunt de Motorola Moto G 5G nu kopen, zowel los als in combinatie met een abonnement. De 249 euro kostende smartphone is geschikt voor 5G, heeft een groot scherm en een flinke accu.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Moto G 5G te koop

Motorola presenteerde de Moto G 5G begin november als een goedkopere variant van de Moto G 5G Plus. Die is sinds de zomer te koop en heeft een adviesprijs van 349 euro. De Moto G 5G heeft mindere specificaties en kost daarom 249 euro.

Het toestel is sinds vandaag te koop bij Belsimpel, dat ‘m zowel los als in combinatie met een abonnement aanbiedt. De kleur van de smartphone is grijs. Andere (web)winkels gaan de Moto G 5G waarschijnlijk ook verkopen.

5G en een grote accu

De Moto G 5G heeft een groot 6,7 inch-scherm met full-hd-resolutie, draait op een vlotte Snapdragon 750G-processor en heeft 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen. Achterop zitten drie camera’s. Het toestel is voorzien van een nfc-chip om contactloos te betalen en krijgt stroom van een grote 5000 mAh-accu. Die laadt vlug op via de usb-c-aansluiting.

Een belangrijk verkoopargument van de smartphone is zijn 5G-ondersteuning. De Moto G 5G is hiermee één van de goedkoopste 5G-toestellen van dit moment. Met 5G profiteer je nu van iets sneller mobiel internet, mits je een 5G-abonnement bij KPN of T-Mobile hebt.

De Moto G 5G kan niet overweg met Vodafone’s 5G-netwerk, want dat werkt technisch iets anders. Belsimpel geeft aan dat de smartphone ‘nog’ niet geschikt is, wat impliceert dat de 5G-ondersteuning mogelijk later geactiveerd kan worden.

Goed om te weten is dat de duurdere Moto G 5G Plus de afgelopen maanden in prijs is gedaald. Een losse Moto G 5G Plus met 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen is inmiddels te koop vanaf 249 euro. Een betere smartphone voor hetzelfde geld dus, waardoor de Moto G 5G (op het moment van schrijven) een minder interessante keuze is.

Meer weten? Lees hier onze uitgebreide Motorola Moto G 5G Plus review.

Lees het laatste nieuws over Motorola: