Download: Motorola Moto G 5G Plus krijgt (eindelijk) Android 11-update

Motorola is begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Moto G 5G Plus. Hierdoor kunnen gebruikers van de smartphone eindelijk aan de slag met de nieuwe features die de Android-versie met zich meebrengt.

Goed nieuws voor bezitters van de Motorola Moto G 5G Plus, want de Android 11-update is nu beschikbaar. De update is ook te downloaden in Nederland en ‘weegt’ iets meer dan 1GB. Hierdoor is het slim om de software-update via een wifi-verbinding binnen te halen, omdat je anders sneller door je databundel heen bent.

De Android 11-update voor de Moto G 5G Plus bevat ook de beveiligingspatch van april 2021 en komt behoorlijk laat. Sinds de release van Android 11 zijn veel Android-telefoon al bijgewerkt naar deze versie, en over een paar maanden verschijnt het nieuwe Android 12. Deze update verschijnt hoogstwaarschijnlijk niet voor de Moto G 5G Plus, want Motorola geeft zijn toestellen doorgaans één grote Android-update.

Je ontvangt automatisch een melding op je Moto G 5G Plus als de Android 11-update voor jou beschikbaar is. Ook kun je handmatig checken op updates door de instellingen in te duiken en bij ‘Systeem’ op ‘Systeemupdates’ te tikken. Veel Motorola-telefoons wachten overigens nog op een Android 11-update. Denk bijvoorbeeld aan de Moto G9 Power en Moto G 5G.

Meer over Android 11 en de Moto G 5G Plus

De Android 11-upgrade brengt veel vernieuwingen en verbeteringen met zich mee. Zo is het mogelijk om chatbubbels te gebruiken, waardoor gesprekken als een soort icoontje op het scherm blijven staan en ze je altijd snel kunt openen om een berichtje te tikken. Daarnaast introduceert Android 11 de optie om apps eenmalig toestemming te geven tot bijvoorbeeld je locatie.

De Moto G 5G Plus is een midrange smartphone die Motorola ongeveer een jaar geleden in Nederland heeft uitgebracht. Het toestel heeft – zoals de naam al verklapt – 5G-ondersteuning en goede specificaties. Zo is de Moto-telefoon voorzien van een Snapdragon 765-chip, een groot 6,7 inch-scherm met 90Hz-ververssnelheid, forse 5000 mAh-accu en in totaal zes camera’s. De smartphone kost op dit moment nog ongeveer 230 euro.

Meer weten? Check dan de Motorola Moto G 5G Plus review waarin we de smartphone veel uitgebreider bespreken.

Bedankt voor de tip, Jeroen!

