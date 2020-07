Motorola heeft de eerste Moto G-smartphone met 5G-ondersteuning aangekondigd. De Moto G 5G Plus beschikt over goede specificaties en een relatief lage adviesprijs van 349 euro.

Motorola Moto G 5G Plus officieel aangekondigd

Met de Motorola Edge bracht het bedrijf onlangs al een 5G-telefoon uit, maar de nieuwe Moto G 5G Plus is door zijn lagere prijs toegankelijker. Motorola heeft de nieuwe Moto G uitgerust bovendien uitgerust met opvallend goede specificaties. Hieronder bespreken we de belangrijkste features met je.

1. Vlotte specs en 5G-ondersteuning

Onder de motorkap van de Motorola Moto G 5G Plus zit de Snapdragon 765-chip, die we ook in de veel duurdere Edge zien. De processor ondersteunt 5G en wordt bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Ook verschijnt een iets krachtige variant met meer werkgeheugen (6GB) en opslag (128GB).

In Nederland is 5G nog niet breed verkrijgbaar, maar daar komt later dit jaar verandering in. Over een paar jaar kunnen we pas echt profiteren van de voordelen van 5G, omdat dan de 5G-frequentie verschijnt die dit mogelijk maakt. Desondanks is de Moto G 5G Plus al wel klaar voor de toekomst.

2. Groot scherm met dubbele selfiecamera

De Motorola Moto G 5G Plus heeft een groot 6,7 inch-scherm (2520 bij 1080 pixels) met redelijk dunne randen en een dubbele selfiecamera. In het display zitten twee kleine gaatjes voor de reguliere frontcamera van 16 megapixel en 8 megapixel-groothoeklens. Laatstgenoemde maakt het mogelijk om bredere selfies te maken, waarbij er meer mensen op beeld passen.

Op de achterkant zitten nog eens vier camera’s. Het gaat om een primaire camera van 48 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera voor close-ups en 2 megapixel-dieptesensor. Die laatste helpt bij het maken van portretfoto’s, waarbij de achtergrond wordt vervaagd.

Tof is dat het scherm 90Hz-ondersteuning heeft. Dit betekent dat het display 90 keer per seconde ververst, waardoor de smartphone veel sneller en soepeler aanvoelt. Deze feature zien we doorgaans bij veel duurdere smartphones, zoals de OnePlus 8, Google Pixel 4 en Huawei P40 Pro.

3. 5000 mAh-accu met snel opladen

De accu van de Motorola Moto G 5G Plus is 5000 mAh groot, waardoor de telefoon lang moet meegaan. Snelladen met 20 Watt is aanwezig en het opladen gaat via de usb-c-poort aan de onderkant.

De vingerafdrukscanner zit aan de rechterzijkant van het toestel, en dus niet op de achterkant of onder het scherm. Het is mogelijk om twee keer op de knop te tikken om snelkoppelingen te activeren, waarmee je specifieke apps opent of een navigatie start in Google Maps.

4. Draait op Android 10

Uit de doos draait de Motorola Moto G 5G Plus op Android 10, met de nieuwe MyUX-skin van het bedrijf. De software blijft dichtbij stock-Android, maar geeft je een aantal functies om het uiterlijk van de software aan te passen. Denk hierbij aan de kleuren, icoontjes en lettertypes.

5. Eind juli verkrijgbaar voor 349 euro

De Motorola Moto G 5G Plus is eind juli in Nederland verkrijgbaar voor 349 euro. Voor dat bedrag krijg je de versie met 4GB RAM/64GB opslagruimte. De variant met 6GB RAM/128GB opslagruimte kost 399 euro.

