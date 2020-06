Motorola lijkt te werken aan een 5G-smartphone in de Moto G-reeks. Een render laat het design van het toestel zien, waarbij vooral de dubbele selfiecamera in het scherm opvalt.

Bekijk de Motorola Moto G 5G render

De doorgaans goed ingevoerde smartphonelekker Evan Blass (Evleaks op Twitter) heeft een render van de Motorola Moto G 5G online gezet. Hoewel de afbeelding nogal onscherp is, zien we wel het ontwerp van de nog aangekondigde Android-telefoon. Opvallend is het dubbele cameragat in de linker bovenhoek van het scherm, waar de twee selfiecamera’s in zitten.

Het is onduidelijk voor welke lenzen Motorola kiest, maar het kan bijvoorbeeld zijn dat er naast een normale selfiecamera een dieptesensor aanwezig is voor betere portretselfies. Een groothoeklens is ook een optie, waardoor je bredere zelfportretten kan vastleggen.

Verder zien we dat het scherm dunne randen heeft, al is aan de onderkant wel een dikkere bezel aanwezig. Ook heeft de smartphone vier camera’s achterop en lijkt het erop dat de vingerafdrukscanner aan de zijkant zit, en niet achterop zoals bij veel Motorola-telefoons.

Over de specificaties is verder weinig bekend, maar omdat de Moto-telefoon 5G-ondersteuning zou hebben, kan het zijn dat ‘ie wordt aangedreven door de nieuwe Snapdragon 690-chip. Deze processor is bedoeld voor goedkopere Android-toestellen en ondersteunt 5G.

Motorola-smartphones in 2020

Motorola heeft dit jaar al de nodige smartphones uitgebracht. Zo kwam het bedrijf bijvoorbeeld met de Moto G8 Power, een betaalbaar toestel met een enorme 5000 mAh-accu, vier camera’s achterop en een groot scherm met een cameragat. Onlangs introduceerde het bedrijf de Moto G8 Power Lite, die ook een 5000 mAh-accu heeft, maar nog iets goedkoper is.

Met de Motorola Edge bracht het bedrijf voor het eerst sinds jaren een high-end smartphone uit. De Edge heeft een fraai scherm met erg gebogen zijkanten, hogere ververssnelheid van 90Hz en 4500 mAh-batterij die lekker lang meegaat.

De telefoon heeft een adviesprijs van 599 euro, maar haal je tegenwoordig al voor 90 euro minder in huis. In de Motorola Edge review lees je veel meer over de smartphone. Check ook de videoreview hieronder, waarin we je in een paar minuten bijpraten over de Edge.