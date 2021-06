‘Deze betaalbare Motorola-telefoon heeft 5G en een stylus’

Er zijn wat afbeeldingen verschenen van de vermeende Motorola Moto G 5G Stylus. Zoals al blijkt uit de naam krijgt dit betaalbare toestel ondersteuning voor een pennetje.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Moto G 5G Stylus-afbeelding

De afbeeldingen zijn geplaatst door Nils Ahrensmeier, een opkomende smartphonelekker. Ook noemt hij de naam van het toestel: Motorola Moto G 5G Stylus. Volgens de lekker krijgt het toestel 256GB interne opslag en dat is dus ruim bemeten.

De Moto G 5G Stylus wordt een toestel voor het middensegment en komt volgens Ahrensmeier exclusief op de markt in de Verenigde Staten. Verdere specificaties zijn nog niet gedeeld, maar hij refereert nog wel naar een eerder bericht van OnLeaks. Dat is ook een bekende persoon in de wereld van smartphonelekken. Begin januari publiceerde hij al afbeeldingen van het toestel, maar de naam was toen nog niet bekend.

Specificaties Moto G 5G Stylus

Tevens ging dat niet om productrenders van de fabrikant zelf, maar om zelf ontwikkelde afbeeldingen. Toen verschenen ook al specificaties van het toestel. Zo is er plek in de behuizing van het toestel zelf voor een stylus. Die gebruik je bijvoorbeeld voor het maken van aantekeningen of bediening van het toestel.

Smartphones met een geïntegreerde stylus zijn zeldzaam. Wel zijn er wat toestellen die overweg kunnen met zo’n handig pennetje, maar waarvoor dan geen plek is in het apparaat zelf. Zo kun je de Samsung Galaxy S21 Ultra met een stylus bedienen, maar die moet je dan wel los meenemen.

De Moto G 5G Stylus krijgt waarschijnlijk een 6,8 inch-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De frontcamera vind je in een gaatje in het scherm en is linksboven geplaatst. In het camera-eiland op de achterzijde zitten vier camera’s. De hoofdcamera schiet plaatjes van 48 megapixel. Met de groothoeklens van 8 megapixel leg je net wat meer vast van de omgeving, architectuur of grote groepen mensen. De andere twee camera’s gebruik je waarschijnlijk voor close-ups en portretfotografie.

Volg ons trouwens even via Facebook– en Instagram of download de gratis Android Planet-app! Dan blijf je namelijk altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Lees meer over Motorola op Android Planet: