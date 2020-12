Bovenop alle hints van Motorola zelf komen nu nog meer details van de Moto G naar buiten. De betrouwbare lekker Evan Blass deelt zelfs een Motorola Moto G Nio render. Lees hier alles wat we van dit toestel mét snelle processor en dubbele frontcamera weten.

Moto G Nio krijgt dubbele frontcamera en indrukwekkende processor

Via Voice deelt Evan Blass een afbeelding van het aankomende toestel uit de Moto G-serie. De lekker geeft zo een duidelijker beeld van het Moto G-toestel dat in 2021 wordt aangekondigd. Intern noemt Motorola het toestel Nio. Of dit ook de officiële naam wordt, is niet bekend.

Qua ontwerp verschilt de Moto G 2021-editie niet veel van het gelijknamige toestel dat in 2020 uitkwam. Zo krijgt het nieuwe toestel waarschijnlijk hetzelfde 6,7-inch scherm. Het camerasysteem krijgt echter een flinke upgrade. Het lijkt erop dat Motorola kiest voor een 64 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel dieptesensor en een 16 megapixel groothoeklens.

De voorkant van het toestel krijgt twee camera’s. Een exemplaar van 16 megapixels en een secundaire lens van 8 megapixels. Op de render van Evan Blass is te zien dat de frontcamera’s niet in een notch maar als twee losse gaten in het scherm zijn verwerkt.

Over de achterkant van de Moto G Nio is nog maar weinig bekend. Verwacht wordt dat het achterpaneel sterk lijkt op die van de Moto G 5G Plus.

Achterkant Moto G 5G Plus

Motorola maakt ons al een tijdje warm voor de komst van de Moto G Nio in 2021. Op basis van gelekte informatie kunnen we onder de motorkap Qualcomms Snapdragon 865, 8GB werkgeheugen en 128GB opslag verwachten. Er zijn daarnaast ook aanwijzingen voor een indrukwekkendere versie met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Dit zijn een hoop cijfers op papier, maar betekent in de praktijk dat we een snel toestel verwachten mede door de Snapdragon 865-processor. De vlaggenschip Samsung Galaxy S20 is bijvoorbeeld ook voorzien van deze chipset. Tot slot beschikt de 2021-editie van de Moto G over een 5000 mAh-batterij en Android 11 direct uit de doos.

Aankondiging Moto G Nio begin 2021

De nieuwste telg in de Moto G-familie wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021 aangekondigd. De verkoopprijs is nog niet bevestigd, maar het vermoeden is dat het toestel wordt gelanceerd als een telefoon uit de hogere middenklasse of zelfs als een budgetvlaggenschip.

