Motorola Moto G Play 2022 gelekt: specificaties, afbeeldingen en meer

De Moto G Play 2022 komt eraan, de opvolger van de betaalbare Moto G Play-smartphone. Naast specificaties weten we ook hoe het toestel eruit ziet, want verschillende marketingafbeeldingen zijn gelekt.

‘Motorola Moto G Play 2022 specificaties op een rij’

Motorola is van alle markten thuis op het gebied van smartphones. De fabrikant biedt toestellen aan in allerlei prijsklassen en komt binnenkort met een nieuwe budgettopper. We hebben het over de Moto G Play 2022, waarvan nu nagenoeg alle informatie op straat ligt. Website 91Mobiles heeft namelijk exclusieve informatie van de bekende lekker Evan Blass gepubliceerd.

Waar de voorganger nog een Snapdragon-processor aan boord heeft, is er bij het nieuwe model gekozen voor een MediaTek-chip. Het gaat om de Helio G37, een instapper die krachtig genoeg is voor alledaagse taken. Er is 3GB RAM aanwezig en 32GB uitbreidbare opslagruimte.

Het display heeft een grootte van 6,5 inch en een magere resolutie van 1600 bij 720 pixels. Daarbij gaat het zeer waarschijnlijk om een scherm met een ververssingssnelheid van maximaal 60Hz. Zorgen maken over een kleine regenbui hoef je niet, want de Moto G Play 2022 beschikt over een IP52-certificering.

We zien een frontcamera van 5 megapixel en twee simpele camera’s op de achterkant. Het gaat om een primaire sensor van 16 megapixel en 2 megapixel-macrocamera. Daarmee maak je foto’s van dichtbij, maar door de lage resolutie worden er weinig details vastgelegd. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 10 Watt. Tot slot komt het toestel op de markt in meerdere kleuren, waaronder donkerblauw.

Prijs en beschikbaarheid

Wat het toestel moet gaan kosten is nog onbekend en wanneer ‘ie moet verschijnen en op welke markten weten we ook niet. Nu al op zoek naar een toestel van dit bekende merk? Check dan onze speciale Motorola-pagina. Daar vind je alle toestellen gesorteerd per serie, nieuwtjes, de beste prijzen en meer.

