‘Dit is de Motorola Moto G Power 2022 met grote accu en 90Hz-scherm’

Volgend jaar verschijnt een nieuwe Motorola Moto G Power, zo blijkt uit een nieuw gerucht. De specificaties zijn gelekt en ook weten we hoe het toestel eruit komt te zien.

Bekijk de Motorola Moto G Power 2022-renders

Motorola brengt regelmatig Power-toestellen in zijn Moto G-lijn uit, die zich voornamelijk onderscheiden door de lange accuduur. Ook volgend jaar kunnen we zo’n toestel verwachten, meldt Giznext. De website heeft afbeeldingen en specificaties van de Moto G Power 2022 online gezet, waardoor we in één keer bijna alles over de telefoon weten.

De renders tonen dat de Moto G Power 2022 lijkt op veel voorgaande Motorola-smartphones. Het toestel heeft een groot scherm met een gat bovenin voor de selfiecamera. De randen zijn aan de boven- en zijkant redelijk dun, maar onderaan zien we een dikke ‘kin’. Hierdoor zit de Moto er wat goedkoop uit. De behuizing is waarschijnlijk van plastic en achterop zit een vingerafdrukscanner.

Op de achterzijde zien we ook meerdere camera’s. Volgens Giznext gaat het om een 50 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-dieptesensor. Selfies maakt de nieuwe Moto G Power met een 8 megapixel-frontcamera. De telefoon zou ook over een usb-c-poort, koptelefoonaansluiting en nfc (voor mobiele betalingen) beschikken. De smartphone heeft afmetingen van 167,2 bij 76,5 bij 9,4 millimeter en is daarmee compacter en slanker dan de Moto G9 Power van begin dit jaar.

Grote accu, 90Hz-scherm en meer

Dit komt mede doordat de Moto G Power (2022) een kleiner scherm heeft van 6,5 inch. Ter vergelijking: de Moto G9 Power beschikt over een 6,8 inch-display. De resolutie bedraagt naar verluidt 1600 bij 720 pixels en is daarmee relatief laag. De bron zegt wel dat het scherm van de G Power een hogere ververssnelheid van 90Hz heeft.

Ook de interne hardware is bekend. De smartphone wordt aangedreven door een MediaTek Helio G37-processor, met 4GB werkgeheugen en 64GB opslag. De accu is 5000 mAh groot en daarmee smaller dan de 6000 mAh-batterij van de G9 Power. Ook het opladen gaat langzamer: in het doosje zou een stekker zitten die slechts 10 Watt aan kan. De Power draait op Android 11 en niet het nieuwe Android 12.

Het is nog onduidelijk of de Motorola Moto G Power 2022 ook in Nederland wordt uitgebracht. De telefoon volgt de Moto G Power (2021) op, die alleen in het buitenland op de markt kwam. De Moto G9 Power (wel in Nederland verschenen) deelde sommige specificaties, maar had bijvoorbeeld wel een andere camera en grotere accu.

