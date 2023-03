‘Renders laten Motorola Moto G Power 2023 zien met ouderwets design’

Er zijn renders verschenen van de Motorola Moto G Power 2023. De budgetsmartphone lijkt sterk op zijn voorganger en heeft vooral aan de onderzijde een dikke rand. Daardoor oogt het ontwerp wat ouderwets.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Motorola Moto G Power 2023 te zien op renders’

In zijn Power-lijn brengt Motorola al jaren betaalbare smartphones uit die zich onderscheiden met een lange accuduur. Ook dit jaar kunnen we weer zo’n toestel verwachten. MySmartPrice heeft namelijk renders gepubliceerd van de Motorola Moto G Power 2023. Deze computerafbeeldingen zijn gebaseerd op informatie van insiders. Daardoor hebben we nu al een goed beeld van de telefoon.

Het toestel lijkt sterk op zijn voorganger, de Moto G Power 2022. Hij krijgt wederom een 6,5 inch-scherm, waarin we een klein gaatje vinden voor de selfiecamera. De ‘kin’, oftewel de rand onder het scherm, is nog altijd erg dik. Daardoor oogt de smartphone wat ouderwets. De overige randen lijken wel wat dunner dan vorig jaar.

Over de specificaties van het toestel is nog weinig bekend. De Moto G Power 2022 had een bescheiden MediaTek Helio G37-processor. Ook zijn opvolger is vermoedelijk geen snelheidsmonster. Wel mag je weer een grote accu van minimaal 5000 mAh verwachten, die een batterijduur van twee dagen mogelijk moet maken.

Achterop vinden we drie camera’s, maar welke dat precies zijn kunnen we nog niet zeggen. Wel krijgt de Motorola Moto G Power 2023 weer een koptelefoonaansluiting. Dat is natuurlijk erg handig als je je bedrade headset wil aansluiten. Dat is op steeds minder smartphones mogelijk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Komt deze Moto wel naar Nederland?

Volgens MySmartPrice brengt Motorola de Moto G Power 2023 spoedig uit. Het toestel zou wereldwijd verschijnen. Of we hem ook in Nederland kunnen kopen, is echter onzeker. Zijn voorganger lag hier namelijk nooit in de winkels.

We kunnen ons binnenkort wel verheugen op twee andere nieuwe smartphones in Motorola’s populaire G-lijn: de Moto G53 en de Moto G73. Reviews van deze midrange toestellen lees je te zijner tijd natuurlijk hier op Android Planet.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Motorola-nieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Motorola: