De Motorola Moto G Pro is de nieuwste budgetsmartphone van het bedrijf, die zich onderscheidt door de stylus en software. Het toestel verschijnt binnenkort in Nederland en beschikt over interessante features.

Motorola Moto G Pro officieel aangekondigd

Motorola kondigt opnieuw een Moto G-smartphone aan. Het nieuwste toestel heet de Moto G Pro, die medio juni in Nederland verschijnt voor 329 euro. Daarmee is de smartphone duurder dan bijvoorbeeld de Moto G8 Plus en Moto G8 Power, die eerder in Nederland werden uitgebracht. Hieronder zetten we de belangrijkste specificaties op een rijtje.

6,4 inch-lcd-scherm met cameragat en resolutie van 2300 bij 1080 pixels

Snapdragon 665-chip met 4GB RAM, 128GB aan opslagruimte

Driedubbele camera: primair, actiecamera en macro

Vingerafdrukscanner aan de achterkant, usb-c-poort voor opladen

4000 mAh-accu met ondersteuning voor snelladen

Draait op Android 10, onderdeel van Android One-programma

De Moto G Pro beschikt over een groot scherm met een full-hd-resolutie en gaatje voor de selfiecamera. Op de achterkant zit een 48 megapixel-camera, die pixels combineert om scherpere en heldere foto’s van 12 megapixel te maken. Ook aanwezig is een 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en een 16 megapixel-actiecamera.

Die actiecamera kennen we van de Motorola One Action en Moto G8 Plus. Motorola heeft deze camera een kwartslag gedraaid, waardoor je de smartphone normaal (verticaal) kunt vasthouden maar video’s wel horizontaal worden opgenomen. Helaas kan de camera geen groothoekfoto’s maken.

Stylus en Android One-software

De nieuwe Moto G Pro valt vooral op door de meegeleverde stylus, die in de behuizing is verwerkt en uitschuift als je ‘m nodig hebt. Met de stylus kun je de smartphone bedienen, maar hij is ook handig om notities en schetsen te maken. Op de Moto G Pro is ook een nieuwe notitie-app te vinden, waarmee je simpel snel aantekeningen maakt en opslaat.

Fijn is dat de Moto G Pro een Android One-telefoon is. Dit betekent dat de smartphone draait op een bijna kale Android-versie én is verzekerd van updates. De telefoon heeft Android 10 en Motorola belooft minstens twee grote Android-updates uit te brengen. Dit betekent dat de smartphone sowieso wordt bijgewerkt naar Android 11 en Android 12. Tot slot krijg je maandelijks beveiligingsupdates.

De accu is met een capaciteit van 4000 mAh behoorlijk fors en laadt snel op. In het doosje van de Moto G Pro zit een 18 Watt-snellader. Verder heeft Motorola de telefoon voorzien van stereospeakers, bluetooth 5.0 en dualsim-ondersteuning. Door dat laatste kun je twee simkaarten (bijvoorbeeld voor werk en privé) in het toestel kwijt.

Motorola Moto G Pro release en prijs

De Moto G Pro is vanaf medio juni in Nederland en België verkrijgbaar voor 329 euro. Motorola bracht eerder de Moto G8 Plus, Moto G8 Power en Moto G8 Power Lite uit. In de Moto G8 Power review lees je meer dit betaalbare toestel, dat zich onderscheidt door de enorme 5000 mAh-accu en viervoudige camera.

