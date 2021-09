‘Informatie en renders betaalbare Motorola Moto G Pure op straat’

Er zijn verschillende Motorola Moto G Pure renders online gezet, evenals een filmpje van het uiterlijk en meerdere specificaties. Android Planet zet op een rij wat we al denken te weten over dit betaalbare toestel.

Gerucht: Motorola Moto G Pure renders…

De informatie over de komende Moto G Pure van fabrikant Motorola is verschenen via de onbekende website Zouton. De site is een betaalde samenwerking aangegaan met de bekende lekker OnLeaks, die wel regelmatig juiste informatie deelt. Volgens geruchten wordt het toestel in oktober aangekondigd, maar voor welke markten is nog de vraag.

De afbeeldingen zijn gebaseerd op zogenaamde blueprints, oftewel blauwdrukken uit de fabriek. Vervolgens zijn daar weer renders van gemaakt, met de computer gemaakte afbeeldingen. Ook publiceerde de website onderstaande video waarin je de vermeende Moto G Pure kunt zien vanuit elke hoek.

Ook al wat specificaties bekend

Het toestel krijgt een aluminium frame en achterkant van plastic. Op die achterzijde is ook de fysieke vingerafdrukscanner te vinden en natuurlijk de camera-module. Daarin vind je slechts twee camera’s, waaronder de primaire variant van 48 megapixel. De tweede camera is een simpele dieptesensor die je gebruikt bij portretfotografie.

Het toestel komt in twee kleuren op de markt: grafiet en groen, en bevat een scherm van 6,5 inch. Het gaat om een amoledvariant met een nog onbekende resolutie. De processor komt uit de stal van MediaTek. Het basismodel beschikt over 3GB RAM en 32GB interne opslag en er is een accu aan boord van 4000 mAh. Opladen daarvan doe je via de usb c-poort en gaat met slechts 10 Watt.

Wel of geen Europese release?

Of we het toestel wel of niet gaan zien in Europa is nog de vraag. De bron noemt namelijk een prijs tussen de 300 en 350 dollar voor de Amerikaanse markt. Komt dit precieze model hier niet uit, dan is er vast een soortgelijke Motorola-variant te vinden.

Het bedrijf biedt namelijk toestellen aan in verschillende prijsklassen. Aan de bovenkant zien we bijvoorbeeld de Motorola Edge 20 Pro, maar er is ook de Motorola Edge 20 Lite met een adviesprijs van 349 euro.

Nog minder uitgeven? Kijk dan bijvoorbeeld eens naar de Motorola G60s of Motorola G50. Dan is er ook nog de Moto E-lijn, waar je de meest betaalbare toestellen vindt. Zo kost de onlangs gepresenteerde Moto E20 slechts 99 euro en werkt het bedrijf ook aan een Moto E40.

