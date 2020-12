Dankzij Amazon weten we alvast hoe het ontwerp van de Motorola Moto G Stylus 2021 eruit ziet. De webwinkel heeft per ongeluk afbeeldingen en specificaties van de aankomende smartphone gepubliceerd. Dit weten we tot dusver.

Lees verder na de advertentie.

Zo ziet de Motorola Moto G Stylus 2021 eruit

Exact een maand geleden maakte de bekende telecomlekker Evan Blass (@evleaks op Twitter) al specificaties van de Moto G Stylus 2021 bekend. Nu Amazon.com te vroeg de productpagina van de smartphone online heeft gezet, blijkt de gedeelde informatie grotendeels te kloppen. Amazon heeft ook marketingafbeeldingen van de smartphone gepubliceerd.

De productpagina is inmiddels weer offline gehaald, maar Slashleaks heeft de informatie op tijd gedownload. Op onderstaande afbeeldingen is het ontwerp van de Motorola Moto G Stylus 2021 goed zichtbaar.

De smartphone heeft een voorkantvullend scherm met een gaatje voor de selfiecamera. Achterop zijn vier cameralenzen geplaatst. De vingerafdrukscanner zit in de rechterzijkant. Het toestel is voorzien van een usb-c-poort, een koptelefoonaansluiting en een uitsparing voor een styluspennetje. Met dit pennetje kun je (aan)tekeningen maken op het scherm.

Moto G Stylus 2021 specificaties

Volgens Amazon en Evan Blass heeft de Moto G Stylus 2021 een 6,7 inch-scherm met full-hd-resolutie, een 4000 mAh-accu en 4GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen zou 128GB groot zijn.

De smartphone draait vermoedelijk op een Snapdragon 675-processor. Android 10 is voorgeïnstalleerd. Dat is opvallend omdat Android 11 al sinds september beschikbaar is, en Motorola dus achterloopt.

De Moto G Stylus 2021 stond op Amazon te koop voor 340 dollar, maar dat kan ook een fictieve prijs zijn. De 2020-versie van de Moto G Stylus is in Nederland uitgebracht als de Moto G Pro, en kost op dit moment los 219 euro.

Lees het laatste nieuws over Motorola