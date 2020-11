De eerste specificaties van de Motorola Moto G Stylus 2021 zijn opgedoken. Het toestel met stylus-ondersteuning schijnt groter te worden dan zijn voorganger, maar levert op andere gebieden juist in, zoals de camera.

Eerste Motorola Moto G Stylus 2021 specificaties gelekt

De specificaties zijn gedeeld door Evan Blass, op social media beter bekend als Evleaks. De smartphone-insider claimt dat Motorola momenteel sleutelt aan een nieuwe smartphone met stylus-ondersteuning. Vermoedelijk gaat het om een opvolger voor de Motorola Moto G Pro, een toestel dat sinds de zomer van 2020 in Nederland verkrijgbaar is.

Vermoedelijke specificaties Motorola Moto G Stylus 2021:

6,81 inch-scherm (2400 bij 1080 pixels)

Snapdragon 675-processor met 4GB RAM en 128GB opslag

Viervoudige camera: 48 + 8 + 2 + 2 megapixel

4000 mAh-accucapaciteit

Draait op Android 10

Blass denkt dus dat de G Stylus 2021 een groter scherm krijgt dan zijn voorganger. De eerste Moto G Stylus, die in Nederland dus onder de naam Moto G Pro is uitgebracht, heeft een 6,4 inch-scherm. De resolutie wordt hierdoor ook iets opgekrikt, die gaat namelijk van 2300 bij 1080 pixels naar 2400 bij 1080 pixels.

Verder schijnt de Motorola Moto G Stylus 2021 iets krachtiger te worden dan zijn voorganger. Hij krijgt volgens Blass namelijk een Snapdragon 675-processor, in plaats van een 665-variant.

Twijfelachtige camera-upgrade

Qua camera’s maakt de nieuwe stylus-telefoon een meer twijfelachtige upgrade. Het nieuwe toestel krijgt er volgens Blass dus één (diepte)camera bij, maar dat is niet het hele verhaal. De groothoekcamera gaat volgens hem namelijk van 16 naar 8 megapixel, een achteruitgang dus. De 48 megapixel-hoofdcamera zou onveranderd blijven en hetzelfde geldt voor de 2 megapixel-macrocamera.

Al met al verandert er dus niet zoveel. Als de informatie van Blass klopt heeft het nieuwe stylus-toestel geen 5G en nfc, dezelfde accucapaciteit als zijn voorganger en draait hij uit de doos op Android 10. Dat laatste is vreemd, want Android 11 is inmiddels al verkrijgbaar. Tot slot denkt Blass dat het toestel medio februari officieel wordt onthuld. Het prijskaartje ligt nog in het midden.

