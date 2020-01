Specificaties en foto’s gelekt: Motorola Moto G Stylus in aantocht

Motorola zou binnenkort een smartphone met een stylus aankondigen en nu zijn foto’s en de eerste specificaties gelekt. Het toestel krijgt krachtige hardware en een grote accu. Lees hier meer.

‘Motorola Moto G Stylus foto’s en specs gelekt’

De Motorola Moto G Stylus, zoals het opvallende toestel zou gaan heten, is te zien op foto’s die zijn gepubliceerd door websites 91Mobiles en Xataka. Te zien is dat de smartphone een groot scherm zonder notch heeft. De selfiecamera is weggewerkt in een gaatje linksboven, waardoor een groter gedeelte van de voorkant uit scherm kan bestaan.

De foto’s tonen ook de stylus, die verder geen extra functies lijkt te hebben. Op de stylus van Samsung’s Galaxy Note-telefoons (de S Pen) zit bijvoorbeeld een extra knopje voor meer functionaliteiten. Bij de Moto G Stylus lijkt het pennetje wat beperkter te zijn.

Op de achterkant zitten drie camera’s en een vingerafdrukscanner. De Moto G Stylus lijkt tot slot op Android 10 te draaien en te beschikken over een nieuwe notitie-app, die waarschijnlijk specifiek is bedoeld voor de stylus.

→ ‘Motorola werkt aan smartphone met stylus, wordt concurrent voor Galaxy Note’

4000 mAh-accu en 128GB aan opslag

De doorgaans betrouwbare website 91Mobiles deelt ook de eerste specificaties van de Motorola Moto G Stylus. Het scherm van de telefoon zou 6,3 of 6,4 inch groot zijn en een full-hd-resolutie hebben. Naar verluidt wordt het toestel aangedreven door een Snapdragon 665-chip met 4GB RAM en 128GB aan opslagruimte. De accuduur zou 4000 mAh groot zijn en snelladen ondersteunen.

Het is onduidelijk wat de Moto G Stylus gaat kosten en wanneer de telefoon wordt gepresenteerd, maar mogelijk gebeurt dit tijdens het Mobile World Congress. Dit event vindt eind februari plaats in Barcelona en volgens geruchten onthult Motorola daar ook de Moto G8 en Moto G8 Power. Het bedrijf bracht eind vorig jaar al de Moto G8 Plus uit.

