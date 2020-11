Het design van de vermoedelijke Moto G9 Play-opvolger is te zien op gelekte render. Hoe het toestel gaat heten is nog de vraag, maar Moto G10 Play lijkt een logische keuze.

Lees verder na de advertentie.

‘Motorola Moto G10 Play-renders gelekt’

Er zijn afbeeldingen verschenen van de vermeende Motorola Moto G10 Play, de opvolger van de Moto G9 Play. De zogenaamde renders zijn gepubliceerd door Steve Hemmerstoffer, een bekende en betrouwbare bron die informatie publiceert op zijn Twitter-account OnLeaks. Of het toestel echt Moto G10 Play gaat heten, is overigens nog de vraag.

Het toestel heeft een scherm van zo’n 6,5 inch met een klein cameragaatje voor de frontcamera. Dat is anders dan bij zijn voorganger, die een kleine druppelnotch heeft. De randen rondom het scherm zijn smal, maar de ‘kin’ aan de onderzijde is wel wat breder. Het toestel meet om en nabij 165,3 bij 75,4 bij 9,5 millimeter en is bij de camera-module iets dikker.

Het camera-eiland bevat drie lenzen, maar specificaties daarvan zijn nog onbekend. De G9 Play heeft een primaire camera van 48 megapixel, bijgestaan door een macrocamera voor close-ups en sensor voor diepte-informatie. Die informatie wordt weer gebruikt voor portretfoto’s. Daarbij staat het onderwerp scherp op de foto, maar is de achtergrond wat vervaagd.

Verdere specificaties zoals de processor, opslag- en werkgeheugen of Android-versie waarmee Motorola het toestel levert, zijn nog onbekend. Vermoedelijk gaat het om Android 10. Of we vlak na de release ook Android 11 gaan zien is nog de vraag. Het updatebeleid van Motorola bij betaalbare smartphones is niet altijd even goed.

Prijs en release Moto G10 Play

Ook de prijs is nog onbekend. De Motorola Moto G9 Play werd in augustus 2020 aangekondigd en heeft een adviesprijs van 169 euro. Een andere betaalbare smartphone van het merk die momenteel ook te koop is, is de Motorola Moto E7 Plus.

Wil je een toekomstbestendig toestel hebben met 5G-ondersteuning? Bekijk dan de Moto G 5G Plus eens. Dat toestel is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 299 euro.

Meer lezen over Motorola